Intersport'un Türkiye operasyonunu satın alan Eren Perakende'de hedef; 5 yılda 100 mağazaya ulaşmak

Eren Perakende, 55 ülkede 6 bin mağazayla faaliyet gösteren Intersport'un Türkiye operasyonunu satın aldı. 12 mağazası bulunan Intersport'un mağaza sayısını 2028'e kadar 100'e çıkarmayı hedefleyen şirket, 5 yıl içinde 250 milyon dolarlık bir iş hacmi oluşturmayı amaçlıyor.

Türkiye'de 12 uluslararası markayı bünyesinde bulunduran, 20 ülkede 450 mağaza ve binin üzerinde satış noktasıyla giyim ve ayakkabı sektörüne yön veren Eren Perakende'nin, 55 ülkede 6 bin mağazayla faaliyet gösteren Intersport'un Türkiye operasyonunu satın alma işlemi gerçekleşti. 12 mağazası bulunan Intersport'un mağaza sayısını 2028'e kadar 100'e çıkarmayı hedefleyen şirket, 5 yıl içinde 250 milyon dolarlık bir iş hacmi oluşturmayı hedefliyor.

Anlaşmanın ardından markayı kısa süre içinde hem mağazacılık hem de online ticaret tarafında hızla büyütmeyi amaçlayan şirketin öncelikli hedefi 12 olan mağaza sayısını 5 yıl içinde 100'e çıkarmak. Şirket yeni mağaza yatırımlarıyla Intersport'un Türkiye geneline penetrasyonunu da sağlayacak. 2 bin 500 kişiye istihdam oluşturacak. Yapılan açıklamaya göre deneyim mağazacılığındaki birikimini Intersport'a da yansıtacak şirket, spor odaklı markaları en güçlü koleksiyonlarla tüketiciye ulaştıracak. 81 ile sevkiyat yapacak olan şirket, açılacak yeni mağazalar ve tedarik ağıyla birlikte 2 bin 500 kişilik ek istihdam oluşturacak.

Eren Perakande Intersport ile 5 yıl içinde toplam 250 milyon dolarlık ciro hedefliyor. Genç sporculara destek Şirket, Intersport markasıyla birlikte, spor giyim ve spor malzemeleri mağazacılık çalışmalarının yanı sıra spora ve sporcuya destek olacak projelere de ağırlık verecek. Şirket bu kapsamda, önümüzdeki dönemde başarılı ve gelecek vaat eden genç sporculara çeşitli projeler ve sponsorluklarla destek sunacak. Şirket, bu yeni alanda toplumda spor ve sağlıklı yaşam bilincini geliştirme konusunu sahiplenmeyi de amaçlıyor.

Eren Perakende CEO'su Osman Şentürk, tamamlanan satış işleminin her iki markanın gelişimi açısından çok değerli olduğunu belirterek, “450 mağaza ve 20 ülkede binden fazla satış noktasında insanların farklı giyim ihtiyaçlarına kaliteli ve erişilebilir fiyatlı çözüm sunuyoruz. Bünyemizde bulunan dünya markalarına Intersport'un da eklenmesiyle, müşterilerimize spor ürünlerinde niş ve yüksek standartlı bir alternatif sunmuş olacağız. Bu alandaki deneyimimizle Intersport'un hem mağaza sayısı hem de erişim yönünden tüm Türkiye'yi kapsayan bir marka olmasını sağlayacağız. Hedefimiz kısa süre içinde mağaza sayısını 100'e çıkarmak ve Türkiye'nin farklı bölgelerine nüfuz etmek. E-ticaret tarafında da ciddi büyüme hedefimiz var. Gerçekleşen bu operasyon, ticari boyutunun ötesinde, uzun zamandan bu yana kurum kültürümüzde yer vermek istediğimiz spora ve sporcuya destek olma idealimizi geliştirmek açısından da bizim için çok değerli. ‘Herkes için spor' mottosuyla yola çıkarak insanları spora ve sağlıklı yaşama teşvik etmek istiyoruz. Çağımızda sağlıklı yaşam biçimi benimsemek ve spor yapmak artık hobi olmaktan çıktı. Bunu yaşamımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Çok uzun yıllardır Türk insanını, giyim alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz eden Eren Perakende olarak hedefimiz, insanımızın kaliteli spor ürünlerine uygun fiyatlarla erişimini mümkün kılmak; bu çerçevede hayata geçireceğimiz farkındalık projeleriyle toplumumuzu spor ve sağlıklı yaşam fikriyle yakınlaştırmak. Bu amaçla, farklı branşlarda ülkemizin genç, gelecek vaat eden sporcularına da sürekli destek olma kararlılığındayız” dedi.