Intertraffic İstanbul Fuarı kapılarını açtı

Ulaştırma ve altyapı sektörlerinin buluştuğu Intertraffic İstanbul 10'uncu Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Akıllı Ulaşım, Yol Güvenliği, ve Park Sistemleri Fuarı kapılarını açtı. 10-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarda uluslararası sektör profesyonelleri ile kamu yetkilileri bir araya geldi.

UBM Turkey ve RAI Amsterdam ortaklığı ile iki yılda bir düzenlenen Intertraffic İstanbul 10'uncu Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Akıllı Ulaşım, Yol Güvenliği, ve Park Sistemleri Fuarı kapılarını açtı. Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Ürdün, Katar, Rusya ve Kırgızistan Cumhuriyeti'nin üst düzey heyetleri de katılım gösterdi. Fuar; akıllı ulaşım sistemleri, trafik güvenliği, trafik yönetimi ve planlaması, park sistemleri, ulaşım altyapı sistemleri alanlarında faaliyet gösteren sektör profesyonellerinin üç gün boyunca uluslararası bağlantılar kurmasına olanak sağlayacak.

Karayolları Genel Müdürü: "Dünyadaki enerjinin yaklaşık yüzde 25'i karayollarında kullanılıyor"

Fuar açılışında açıklamalarda bulunan Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, düzenlenen fuarın üç kıtayı ilgilendiren bir organizasyon olduğunu belirterek, "Türkiye'de 10'uncusunu düzenlemiş bulunuyoruz. Gerçekten bu anlamda sektörümüze katkı sağlayan, gerek bilimsel olsun gerekse üretim anlamında olsun bir araya getiren bir fuar. Bu anlamda da maksadına hizmet edeceğini düşünüyorum. Dünyadaki enerjinin yaklaşık yüzde 25'i karayollarında kullanılıyor. Petrolün de yaklaşık yüzde 50'si karayollarında kullanılıyor. Bu anlamda çok stratejik bir unsur diye biz trafiğe bakıyoruz. ‘Yol medeniyettir' yaklaşımıyla konforlu ulaşım ve güvenli ulaşım sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Türkiye'de yük ve yolcu taşımacılığının yüzde 90'ı karayolları üzerinden yapılıyor"

Hala Türkiye'de yük ve yolcu taşımacılığının yüzde 90'ının karayolları üzerinden yapıldığını sözlerine ekleyen Uraloğlu, "Bu bize ciddi bir sorumluluk getiriyor. Esasında bir taraftan bu yükün de biraz alınması bizi rahatlatacaktır. Alternatif ulaşım sistemlerinin devreye girmesiyle de o anlamda ciddi mesafeler katettik" şeklinde konuştu.

"Yollarda gördüğümüz trafik aksesuarlarını üreten firmalar bu fuarda yer alıyor"

Intertraffic İstanbul Fuar Müdürü Buket Ilıcalı Soytürk ise, bu yıl 10'uncusunu düzenlendikleri fuarın, ulaşım sektörünün en değerli fuarlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de en çok ulaşım konuşuluyor. Ulaşımla alakalı yolların akıllandırılması ve yol üzerinde gördüğümüz bütün trafik aksesuarlarını üreten firmalar bu fuarda yer alıyor. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı en büyük destekçilerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası markalarla rekabet edecek hale gelmiş durumdayız"

Özellikle yerli ürünlerin bu fuarda çok önemli olduğunun altını çizen Soytürk, "Buradaki firmalarda kendi ürünlerini yapıyorlar. Uluslararası markalarla rekabet edecek hale gelmiş durumdayız. Trafik sektöründe bulunan her firmanın trafik kazaları konusunda ürün geliştirme çabasındalar. Örneğin, bir ilimizde sürekli kaza olan bir kavşakta yapmış oldukları sinyalizasyonla, buradaki kaza oranını düşüren bir firmamız bulunuyor. Mesela, İstanbul Havalimanı açıldı biliyorsunuz. Havalimanının park alanlarını ve yollarını yapan firmalar bu fuarda bulunuyor" dedi.