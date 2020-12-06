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İpek Öz Antalya'da şampiyon

Antalya’da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu’nun (ITF) toplamda 15 bin dolarlık para ödüllü turnuvası MTA Open’ın finalinde Rumen rakibi Andreea Amalia Rosca’yı deviren İpek Öz, profesyonel kariyerinin üçüncü tekler zaferini kucakladı.

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF) toplamda 15 bin dolarlık para ödüllü turnuvası MTA Open'ın finalinde Rumen rakibi Andreea Amalia Rosca'yı deviren İpek Öz, profesyonel kariyerinin üçüncü tekler zaferini kucakladı.


Toprak kortta gerçekleşen organizasyonda sırasıyla Rumen ve Letonyalı rakiplerini geçen milli sporcu İpek Öz çeyrek finalde 2 numaralı seri başı Ukraynalı Daria Lopatetska'yı, yarı finalde ise Rus Polina Kudermetova'yı eledi. Finalde turnuvanın 8 numaralı seri başı Andreea Amalia Rosca ile karşılaşan Öz, beş kez servis kırdığı mücadelede rakibini 50 dakika içinde 6-1, 6-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 21 yaşındaki Öz, bu zaferle rakibi Rosca'nın 14 maçlık galibiyet serisini de sonlandırdı.

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