İpek Öz İsviçre'de finalde

Milli tenisçi İpek Öz TCCB Open Turnuvası'nda yarı finalde Macar raket Anna Bondar'ı yenerek finale yüseldi.

22 yaşındaki milli tenisçi İpek Öz İsviçre'nin Collonge-Bellerive kentinde toprak zeminde düzenlenen toplamda 60 bin dolar ödüllü TCCB Open Turnuvası'nda elemelerde final turunda kaybettiği Rus raket Alena Fomina-Klotz'u şanslı kaybeden olarak yer aldığı ana tabloda ilk turda eledi. Öz ev sahibi ülkeden iki rakibini de geçerek yarı finalde Macar raket Anna Bondar ile karşılaştı. 4 numaralı seri başı Anna Bondar'ı 1 saat 52 dakika sonunda 7-5, 6-3 yenen Öz elemelerden geldiği turnuvada adını finale yazdırdı.

Öz'ün finalde rakibi 3 numaralı seri başı Brezilyalı raket Beatriz Haddad Maia olacak. TCCB Open İpek Öz - Beatriz Haddad Maia final mücadelesi yarın TSİ 11.30'da başlayacak.