İpek Soylu, Portekiz'de şampiyon

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Portekiz'de düzenlenen 25 bin Dolar toplam para ödüllü Figueira da Foz International Ladies Open Turnuvası'nda mücadele eden İpek Soylu, 12. tekler zaferini elde etti.

Milli tenisçi İpek Soylu, 23 yaşındaki milli tenisçi Figueira da Foz International Ladies Open Turnuvası'nda zafere ulaştı. İpek Soylu, finalde karşılaştığı Kanadalı 3 numaralı seribaşı Katherine Sebov'u 6-7, 7-6, 6-3'lük setlerle mağlup ederek Portekiz'in Figueira Da Foz şehrinde kupaya uzandı. Sırasıyla Japon, Çek, Alman ve Norveçli rakiplerini eleyerek geldiği final mücadelesinde 3 saat 6 dakika boyunca ter döken Soylu, oldukça çekişmeli geçen ilk iki set paylaşıldıktan sonra üçüncü seti 6-3 ile kazanmasını bildi. Portekiz'deki zaferi dışında bu sezon ikisi Mısır, biri Tayland'da olmak üzere üç şampiyonluğu daha bulunan başarılı sporcu, bu galibiyetle profesyonel kariyerinin 12. tekler zaferine uzandı.