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İpek Soylu, Tayland'da şampiyon oldu

Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Tayland’da düzenlenen turnuvada Bulgar partneri Aleksandrina Naydenova ile birlikte çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Tayland'da düzenlenen turnuvada Bulgar partneri Aleksandrina Naydenova ile birlikte çiftler kategorisinde şampiyon oldu.


Milli tenisçi İpek Soylu, Tayland'da çiftler şampiyonluğuna uzandı. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Tayland'ın Nonthaburi kentinde gerçekleşen 25 bir dolan ödüllü turnuvanın çift kadınlar finalinde 3 numaralı seribaşı olarak mücadele eden İpek Soylu-Aleksandrina Naydenova ikilisi, Japonya'dan turnuvaya katılan 2 numaralı seribaşları Haruka Kaji-Risa Ozaki çiftiyle karşı karşıya geldi. Soylu-Aleksandrina ikilisi, final karşılaşmasını 6-1 ve 6-3'lük setlerle kazanarak şampiyonluğa uzanmayı başardı. Soylu önümüzdeki hafta yine Tayland'da düzenlenecek olan ITF Pro Circuit 1 Presented by SAT turnuvasında boy gösterecek.

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