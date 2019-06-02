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İpek Soylu Tayland'da zafere ulaştı

Milli Tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Tayland’da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF Pro Circuit 1 Presented by SAT turnuvasında Çinli rakibi Yue Yuan’ı 7-6, 6-1 skorla yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Milli Tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Tayland'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF Pro Circuit 1 Presented by SAT turnuvasında Çinli rakibi Yue Yuan'ı 7-6, 6-1 skorla yenerek şampiyonluğa ulaştı.


Tayland'ın Nonthaburi kentinde gerçekleştirilen ITF Pro Circuit 1 Presented by SAT turnuvasının tek kadınlar finalinde mücadele eden İpek Soylu, Çinli rakibi Yue Yuan'ı 7-6, 6-1'lik setlerle mağlup ederek profesyonel kariyerinin 11. tekler zaferine ulaştı. Final maçına kadar sırasıyla Japon, İsviçreli, Özbek ve Çinli rakiplerle karşılaşan İpek, yaptığı 4 maçı da 2 sette kazanma başarısı gösterdi.


Soylu, Tayland'da geçen hafta da Bulgar partneri Aleksandrina Naydenova ile birlikte çiftlerde şampiyonluğu göğüslemişti.

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