İpek Soylu, tenis kariyerini noktaladı

Milli tenisçi İpek Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, profesyonel tenis kariyerini noktaladığı duyurdu. Winbledon Tenis Turnuvası'nda teklerde Grand Slam ana tabloda oynayan ilk Türk kadın tenisçi olan Soylu, "Profesyonel tenis kariyerimi noktalarken 20 yıllık bu tecrübemi yeni hedefler ve yeni çalışmalar için kullanacak olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Bu sürede kendisini destekleyen herkese teşekkür eden 26 yaşındaki sporcu, sözlerine şöyle devam etti:

"Tenis bana çok erken yaşta emek vermeyi, mücadele etmeyi, davranışlarımın ve sonuçlarının sorumluluğunu almayı öğretti. Fiziksel ve mental bana en iyi duyguları yaşatırken bazı zamanlarda da en zor duyguları hissettirdi. 20 sene boyunca oluşturduğum kariyerime dönüp baktığımda iyi ki her saniyesinde var oldum, her saniyesinde 'Elimden geleni yaptım' diyorum. Profesyonel tenis kariyerimi noktalarken 20 yıllık bu tecrübemi yeni hedefler ve yeni çalışmalar için kullanacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Başta kendim olmak üzere, aileme ve kariyerim boyunca desteğini ve sevgisini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim."

Tenis oynamaya 6 yaşında Adana Tenis Dağcılık Kulübü'nde başlayan İpek Soylu son olarak ENKA Spor Kulübü için mücadele etti. 2012 yılında Wimbledon'da gençler kategorisinde oynayan Soylu, aynı turnuvada gençler kategorisi ana tabloda oynayan ilk Türk kadın tenisçi olma başarısı gösterdi.

2014 ABD Açık Tenis Turnuvası çift kızlar kategorisinde İpek Soylu, İsviçreli takım arkadaşı Jil Belen Teichmann ile birlikte şampiyon olmuştu. Milli tenisçi, bu sonuçla Türk tenis tarihinde Grand Slam turnuvalarında bir kategoride şampiyon olan ilk Türk sporcu unvanını almıştı.