İpek ve Cemre Antalya'da şampiyon

Antalya’da düzenlenen toplamda 15 bin dolar para ödüllü ITF turnuvası W15 Antalya’da İpek Öz ve Cemre Anıl çiftlerde şampiyonluk elde etti.
Antalya'da düzenlenen toplamda 15 bin dolar para ödüllü ITF turnuvası W15 Antalya'da İpek Öz ve Cemre Anıl çiftlerde şampiyonluk elde etti.
1 saat 14 dakika süren final karşılaşmasında turnuvanın 4 numaralı seri başı İtalyan tandemi Federica Arcidiacono/Aurora Zantedeschi'yi 6-2, 3-6, 10-6'lık setlerle yenen İpek Öz/Cemre Anıl ikilisi şampiyonluğa ulaştı. Çiftlerde İpek Öz'ün 7, Cemre Anıl'ın ise 5 ITF şampiyonluğu bulunurken senenin ilk turnuvasında elde ettikleri bu şampiyonluk ikilinin beraber ilk şampiyonluğu olma özelliğini taşıyor.