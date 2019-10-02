İple yüz germe ile yıllara meydan okuyun

Meltem Ayran, ameliyatsız gençleştirme işlemleri gün geçtikçe yaygınlaşmaya başladığını belirtti.

Medikal Estetik Hekimi olarak konsantrasyonunun cildi yenileyen uygulamalar olduğunu dile getiren Dr. Meltem Ayran, “İp uygulamaları en sevdiğim uygulamalar arasında, bunun nedenlerinden biri örneğin askılama işlemiyle yüzde ameliyat dışında başka bir yöntemle olmayacak şekilde kaldırma etkisi oluşturabiliriz. Fiziksel kaldırma etkisinin yanında ipler vücutta eriyene kadar kollajen salınımını devam ettirmesi antiaging etkiyi bize anlatıyor. Ben seçtiğim uygulamalarda mümkünse birden fazla faydayı hedefliyorum. Örneğin, yüzünüzde sarkma şikayeti var. Yaşınıza ve sarkma derecesine göre ameliyat ya da ameliyatsız işlemler tercih edilebilir. Yaşınızda genç olduğu için sizde ip uygulamasını seçtik. İple o an sizi en çok rahatsız eden sarkma şikayetinizi toparlayabiliriz ve aynı zamanda cildin sıkılaşmasını ve kalitesinin artmasını sağlayabiliriz. Bu şekilde birden fazla fayda elde etmiş oluruz” dedi.

Dr. Meltem Ayran sözlerine şöyle devam etti; “İp uygulaması doğru endikasyonu olan her yaştaki hasta için uygundur. 80 yaşındaki hastanın bile vücuduna güvenle bırakılır. Kalıcılık ipin cinsine göre 2-5 yıl arasında değişkenlik gösterir. Erkek hastalarda son yıllarda ip uygulamalarını tercih etmeye başladı. Ben vücutta eriyen ipleri kullanıyorum ve 7-8 yıldır ip uyguluyorum. İplerin farklı formları var, onları farklı konfigürasyonda yerleştirerek sanki cilt altında ağ örüyormuşuz gibi bir destek doku oluşturabiliriz. Burun kaldırmada, dudak kenarı çizgilerinin iyileştirilmesinde, gözaltında, boyun çizgilerinde, dekoltede, kaş kaldırmada ve vücutta da ipler kullanılır.”

Dr.Meltem Ayran son olarak, 5 yıl öncesinde daha çok 50 yaş üstünde ip uygularken şimdi daha genç yaşlarda ip kullanarak daha az dolgu uygulaması yaptığını sözlerine ekledi.