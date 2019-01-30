Irak'ta düzenlenecek uluslararası yapı ve inşaat fuarı "Iraq Build" Türk yatırımcıları bekliyor

Irak'ta 2019 yılında düzenlenecek tek uluslararası yapı ve inşaat fuarı "Iraq Build" Türk yatırımcıları bekliyor. Fuarın milli katılım organizatörü Expotim Genel Müdürü Vekili Çağatay Erşahin, "Türk şirketleri Irak'ı yeniden inşa ediyor"

Yakın gelecekte 100 milyar dolarlık 157 yapı ve inşaat projesinin hayata geçmesinin planlandığı Irak'ta 2019 yılının tek uluslararası yapı ve inşaat fuarı "Iraq Build" ilgi odağı oldu. 11-14 Haziran tarihleri arasında Bağdat'ta gerçekleşecek fuarın milli katılım organizatörlüğünü, Irak Devleti ile yapılan özel anlaşma ile Expotim üstlendi. "Iraq Build" fuarının önemini daha da arttıran en önemli gelişmelerden biri de Irak Ulusal Yatırım Komisyonu'nun, Irak Ulusal Yeniden Yapılanma Konferansında 100 milyar dolara mal olması beklenen 157 adet projenin listesini yayınlaması oldu. Açıklanan listede bulunan Havalimanı, Metro, Okul, Üniversite, Hastane, Konut, AVM, Tren yolu, Otoyol gibi projelerin yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanıyor. "Iraq Build", dünyanın gözünü Irak'ta gerçekleşecek olan proje ve ihalelere çevirmiş olduğu bu zamanlarda büyük projelerde pay sahibi olmak isteyen Türk firmalarının da iştahını kabartıyor.

Çağatay Erşahin: "Türk şirketleri Irak'ı yeniden inşa ediyor"

Irak'taki inşaat projelerinin büyük kısmının Türk şirketleri tarafından gerçekleştirildiğini belirten "Iraq Build" milli katılım organizatörü Expotim'in Genel Müdür Vekili Çağatay Erşahin, “Şu anda Irak'ta, faal durumda 300 Türk inşaat firması bulunuyor ve Irak'taki inşaat işlerinin büyük kısmı Türk şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Türk şirketleri Irak'ı yeniden inşa ediyor. 22 milyar dolar değerinde 900'e yakın konut, askeri tesis, yol, köprü, baraj, metro gibi altyapı ihtiyaçlarından kaynaklanan bu projelere ek olarak, okul, hastane, üniversite, AVM gibi sosyal projeleri de dahildir. Irak'ın ileriye yönelik yatırım ve yeniden yapılanma hedefleri, tüm sektörler için önemli ticaret fırsatları sunmaya devam ediyor. Petrol gelirlerini altyapı yatırımlarına ve ithalata yönlendiren Irak, kısa ve uzun vadede Türkiye için gözde bir pazar niteliği taşıyor. Bu fırsatları yerinde yakalamak isteyen tüm firmalarımızı fuarımıza davet ediyoruz“ dedi.