İran merkezli olan ATA Airlines uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

İran merkezli hava yolu olan Ata Airlines'ın İstanbul-Tahran seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, kalkıştan bir süre sonra kabin basıncı arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Ata Airlines'ın I3-6620 sefer sayılı Tahran seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, saat 16.15'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Kalkıştan bir süre sonra kabin basıncı düşen uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Bolu üzerinden dönen Tahran uçağı, 17.38'de İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Uçaktan tahliye edilen yolcuların terminale alınmasının ardından kendilerine yiyecek ve içecek ikramı yapıldı. Uçakta arıza nedeniyle teknik inceleme başlatılırken, arızanın giderilememesi durumunda şirkete ait başka bir uçakla seferin icra edileceği öğrenildi.

“Birkaç dakika sonra içeri duman gelmeye başladı”

Uçakta bulunan yolculardan Sina Amiri, uçaktaki tüm yolcuların çok korktuğunu belirterek, "Yaşadığımızı inşallah hiç kimse yaşamasın. Uçağa bindik ilk dakikada herkes anladı sorun olduğunu ama bunlar devam ettiler. Birkaç dakika sonra ise içeri duman gelmeye başladı. Kaptan anons yaptı her şey normal diye yarım saat sonra dönmeye başladık" diye konuştu.

“Çok korktuk"

Sanaz Erfanian ise, "Teknik bir sorun olduğu belliydi ama o şekilde yola çıktık. Yarım saat sonra da döndük. Ufak çocuklar da vardı ve çok korktuk" ifadelerini kullandı.