İranlı bir kişi bir binanın merdivenlerinde ölü bulundu

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir binanın merdivenlerinde İranlı olduğu öğrenilen bir kişinin cesedi bulundu. Şahsın evinde arama yapan ekipler 57 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Küçükçekmece Cengiz Sokak içerisinde bulunan bir binada yaşandı. İddiaya göre, İranlı olduğu öğrenilen Vali Muhseni (64) isimli bir kişi sokak içerisinde bulunan binanın merdivenlerinde ölü olarak bulundu. Şahsın cansız bedenini gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri İranlı Muhseni'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bina içerisinde inceleme yapan ekipler Muhseni'nin evinde inceleme yaptı. Yapılan araştırmalarda şahsın evinde 57 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan incelemenin ardından Vali Muhseni'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polislerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.