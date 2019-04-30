İranlı sanatçı Javadzade, GSA'ya konuk oldu

Minyatür ve illüstrasyon sanatçısı Hemad Javadzade, Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi'ne konuk oldu. Sanatçı, Figür ve Karakter Tasarımı, Gökyüzü ve Uzay Yapım Teknikleri' konulu atölye çalışmaları ve ‘Minyatür Sanatında İllüstrasyon Etkisi' konulu söyleşide akademi öğrencileriyle buluşarak, mesleki tecrübelerini aktardı.

Minyatür ve illüstrasyon sanatçısı Hemad Javadzade, Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi'ne konuk oldu. Minyatür ve illüstrasyon sanatçısı Hemad Javadzade, Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi'ne konuk oldu. Sanat yaşamına Türkiye 'de devam eden İranlı genç sanatçı Hemad Javadzade, ‘Figür ve Karakter Tasarımı, Gökyüzü ve Uzay Yapım Teknikleri' konulu atölye çalışmaları ve ‘Minyatür Sanatında İllüstrasyon Etkisi' konulu söyleşide akademi öğrencileriyle buluşarak, mesleki tecrübelerini aktardı.

Minyatür sanatı ve illüstrasyon çalışmalarından örnekler veren sanatçı, minyatür ile ilgilenenlerin minyatürün alt yapısına hakim olması gerektiğini söyleyerek, özgün ve yeni çalışmalarda alt yapının önemli olduğunu vurguladı.

“Türkiye'yi seviyorum”

Geçmişten esinlenerek ortaya çıkarılan yeni ve modern minyatür çalışmalarından örnekler de sunan sanatçı, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Türkiye'de sanat çalışmalarına devam eden Hemad Javadzade, “6 yıldır buradayım. Türkiye'de hiç yabancılık çekmedim. Çünkü kendi kültürüme yakın buluyorum. Çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Güzel fırsatlar yakaladım. Türkiye'yi çok seviyorum” dedi.