İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İranlı sanatçı Javadzade, GSA'ya konuk oldu

Minyatür ve illüstrasyon sanatçısı Hemad Javadzade, Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi’ne konuk oldu.

Minyatür ve illüstrasyon sanatçısı Hemad Javadzade, Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi'ne konuk oldu. Sanatçı, Figür ve Karakter Tasarımı, Gökyüzü ve Uzay Yapım Teknikleri' konulu atölye çalışmaları ve ‘Minyatür Sanatında İllüstrasyon Etkisi' konulu söyleşide akademi öğrencileriyle buluşarak, mesleki tecrübelerini aktardı.


Minyatür ve illüstrasyon sanatçısı Hemad Javadzade, Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi'ne konuk oldu. Minyatür ve illüstrasyon sanatçısı Hemad Javadzade, Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi'ne konuk oldu. Sanat yaşamına Türkiye 'de devam eden İranlı genç sanatçı Hemad Javadzade, ‘Figür ve Karakter Tasarımı, Gökyüzü ve Uzay Yapım Teknikleri' konulu atölye çalışmaları ve ‘Minyatür Sanatında İllüstrasyon Etkisi' konulu söyleşide akademi öğrencileriyle buluşarak, mesleki tecrübelerini aktardı.


Minyatür sanatı ve illüstrasyon çalışmalarından örnekler veren sanatçı, minyatür ile ilgilenenlerin minyatürün alt yapısına hakim olması gerektiğini söyleyerek, özgün ve yeni çalışmalarda alt yapının önemli olduğunu vurguladı.


“Türkiye'yi seviyorum”


Geçmişten esinlenerek ortaya çıkarılan yeni ve modern minyatür çalışmalarından örnekler de sunan sanatçı, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Türkiye'de sanat çalışmalarına devam eden Hemad Javadzade, “6 yıldır buradayım. Türkiye'de hiç yabancılık çekmedim. Çünkü kendi kültürüme yakın buluyorum. Çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Güzel fırsatlar yakaladım. Türkiye'yi çok seviyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.