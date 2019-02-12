İranlı sanatçıdan 24 ayar minyatür sergisi

İranlı sanatçı Fatemeh Seba Jafari'nin Minyatür'ün 21'inci Yüzyıla Seyahati isimli sergisi sanatseverleri ağırlamaya başladı. 9 Şubat-28 Şubat tarihleri arasında ziyaret edilebilinecek sergi de Türk ve İran edebiyatından esinlenen eserlerin olmasının yanı sıra pek çok tabloda malzeme olarak 24 ayar altının da kullanılması dikkat çekiyor.

İranlı sanatçı Fatemeh Seba Jafari'nin İstanbul'daki ilk kişisel sergisi sanatseverleri ağırlamaya başladı. Türk ve İran edebiyatından etkilenerek hazırlanan 'Minyatür'ün 21'inci Yüzyıla Seyahati' isimli serginin dikkat çeken bir diğer noktası ise eserlerin çoğunda malzeme olarak 24 ayar altının da kullanılması. 6 senedir Türkiye'de yaşayan ve aslen İran Azeri'si olan Jafari, eserlerinde geleneksel minyatür sanatına modern bir bakış açısı katmak istediğini kaydetti. Sergi alanına astığı narlar ile ortamın masalsı tarafını güçlendiren sanatçı eserlerinin çoğunda da Türk ve Fars edebiyatında yer alan figürleri kullandığını belirtti.

Türk edebiyatından esinlendi

İran edebiyatındaki İslami kıssalardan, Türk edebiyatındaki divan şairlerinden etkilenerek oluşturduğu pek çok tablosu bulunan sanatçı, en çok dikkat çeken eserlerinden biri olan' Yer Çocuğu Salur için ise Dede Korkut efsanesinden yola çıktığını belirterek, "Dede Korkut efsanevi bakımdan bir totemdir(kurt'tur) ve 7 hayvan toplamı Dede Korkut kitabıdır ki onların başında at gelir. 4. Gah da ilk oluşturulan yaratık attır ve onun ismi Salur'dur, yeryüzüne dökülen tohumlardan bu at doğuyor" ifadelerini kullandı.

Dede Korkut figürünün İran'da Türkiye'de bilindiğinden farklı işlendiğini belirten Jarafi, bu figürün pek çok ülkenin sanatını etkilediğini belirtti.

24 ayar minyatür tablolar

Serginin dikkat çeken bir diğer noktası ise tabloların çoğunda malzeme olarak 24 ayar altının da kullanılmış olması. Atının malzeme olarak kullanılmasının hem teknik açıdan hem de maddi açıdan kendisini zorladığını belirten sanatçı güvenlik sebebi ile eserlerin altına fiyat bilgisini koymadığını belirtti.

Jarafi bir tablosundan yola çıkarak altını kullanma tekniğini, "Eserde gördüğünüz altın rengindeki detaylar gerçekten 24 ayar altın. Tablonun arka kısmında da altın kağıt var kağıdın üzerine dumanı kullandım ve yeni bir teknik ortaya çıkardım. Ben kendim de beğendim, hocalarım da beğendi çok şükür " dedi.

Memleketi İran'da Minyatür sanatçısı Mahmood Farshchiyan ve Kemaleddin Behzad okulundan ders alan sanatçı Zangan Ruzbeh Sanat Okulu Grafik bölümünden mezun. Mimar Sinan Üniversite'si Geleneksel Sanatlar Fakültesi'de de yüksek öğrenimini tamamlayan Jarafi'nin sergisi 28 Şubat'a kadar ziyarete açık.