İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İranlı ünlü model ve oyuncu sinema projeleri için Türkiye'ye geliyor

Ünlü İranlı model ve futbolcu Hossein Dadashzadeh, bir film projesi için Türkiye’ye gelecek.

Ünlü İranlı model ve futbolcu Hossein Dadashzadeh, bir film projesi için Türkiye'ye gelecek. Adı şimdilik bilinmeyen yapımda Dadashzadeh, başrolde yer alacak.



Ünlü İranlı model ve futbolcu Hossein Dadashzadeh, Türkiye'de ilk projesinin startını vermek üzere önümüzdeki günlerde İstanbul'da olacağı bildirildi. Türk yapımcı Tolgahan Tuğlu'yla bir araya gelecek olan genç aktör, milli takımlar düzeyindeki futbol kariyerine Türk sineması için ara verecek.



Adını özellikle İran ve Rusya'da, Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit gibi modellikle duyuran ve 2019 yılı içerisinde Türkiye'de çekilecek bir yapımda başrolde yer alacağı belirtilen Dadashzadeh, Türk dizi ve sinema sektöründe yeni bir yüz ve farklı karakterlerle izleyenlerin karşısına çıkacak. Dadashzadeh, proje seçimi konusunda oldukça titiz davrandığı kaydediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.