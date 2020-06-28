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İrfan Can 4. asistini yaptı

Sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir’in tek golünü atan Aleksic’e pası veren isim olan İrfan Can Kahveci, bu sezon ligdeki asist sayısını 4’e çıkardı.

Sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in tek golünü atan Aleksic'e pası veren isim olan İrfan Can Kahveci, bu sezon ligdeki asist sayısını 4'e çıkardı.


Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin tek golü 51. dakikada Aleksic'ten geldi. Sırp oyuncuya gol pasını ise İrfan Can Kahveci verdi. Böylelikle İrfan, bu sezon ligdeki asist sayısını da 4'e çıkarmış oldu.


Başarılı oyuncunun 4 tane de golü bulunuyor.

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