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İrfan Can 5. asistini yaptı

Sahasında Denizlispor’u 2-0 yenen Medipol Başakşehir’in ilk golünü atan Crivelli’te pası veren isim olan İrfan Can Kahveci, bu sezon ligdeki asist sayısını 5’e çıkardı.

Sahasında Denizlispor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir'in ilk golünü atan Crivelli'te pası veren isim olan İrfan Can Kahveci, bu sezon ligdeki asist sayısını 5'e çıkardı.


Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, evinde Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin galibiyeti getiren goller 65. dakikada Crivelli ve 78. dakikada penaltıdan Visca'dan geldi. Takımının ilk golünü atan Crivelli'ye gol pasını ise İrfan Can Kahveci verdi. Böylelikle İrfan, bu sezon ligdeki asist sayısını da 5'e çıkarmış oldu.


Başarılı oyuncunun 4 tane de golü bulunuyor.

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