İrfan Can Eğribayat ilk kez 11'de oynadı

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, MKE Ankaragücü mücadelesinde bu sezon ilk kez 11'de yer alırken kalesinde 1 gol gördü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakada Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat ilk kez bir lig maçında 11'de başladı. Altay Bayındır'ın belindeki rahatsızlığı sebebiyle kadrodan çıkarılmasının ardından İrfan Can Eğribayat'ın oynayacağı açıklanmıştı.

MKE Ankaragücü karşısında 90 dakika boyunca forma giyen İrfan Can, kalesinde 1 gol gördü.