İrfan Can, eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi

Fenerbahçe'ye devre arasında Medipol Başakşehir'den katılan İrfan Can Kahveci, turuncu-lacivertlilerle oynanacak olan müsabaka öncesinde eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan mücadele öncesinde sarı-lacivertlilere devre arasında Başakşehir'den katılan İrfan Can Kahveci eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Santra vuruşu öncesinde tek tek eski takım arkadaşlarının yanına giden Kahveci, herkesle selamlaşarak müsabaka için iyi dileklerde bulundu.