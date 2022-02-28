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İrfan Can Kahveci 5 maç sonra 11'de

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, 5 maçın ardından 11’de görev aldı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 5 maçın ardından 11'de görev aldı.


Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci, 5 maçın ardından Kasımpaşa mücadelesinde formasına kavuştu. Kahveci, omzundan yaşadığı sakatlık sebebiyle UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan iki maçın yanı sıra, Türkiye Kupası'nda Kayserispor ve ligde ise Giresunspor ile Hatayspor müsabakalarında forma giyememişti.


İrfan Can, 5 maçın ardından Kasımpaşa maçıyla yeniden 11'e döndü.

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