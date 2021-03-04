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İrfan Can Kahveci ilk kez sahada

Fenerbahçe’nin yeni transferi İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahada yer aldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahada yer aldı.


Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin devre arasında Başakşehir'den transfer ettiği İrfan Can Kahveci ilk kez sahada yer aldı. Sakatlığı sebebiyle transferinden bu yana hiçbir müsabakada kadroda yer almayan Kahveci, Antalyaspor maçında Teknik Direktör Erol Bulut tarafından kadroya alındı. 25 yaşındaki futbolcu 67. dakikada sakatlanan Mesut Özil'in yerine oyuna dahil oldu.

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