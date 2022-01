İrfan Can Kahveci'den Ahmet Çalık mesajı

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği'nden takım arkadaşı olan ve bugün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyaspor'un milli stoperi Ahmet Çalık için bir mesaj yayımladı.

İH Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, bugün Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Çalık'ın vefat haberinin ardından Gençlerbirliği'nden eski takım arkadaşı olan Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci de bir mesaj yayımladı. İrfan, sosyal medya hesabından, "Ahmet'im, canım kardeşim, kalbi tertemiz güzel kardeşim... Yıllarca hep beraberdik. Yan yana, omuz omuza verdik, sırtımızı birbirimize dayadık. Tanıdığım en karakterli, en temiz insanların başındaydın. Daha söylenecek çok şey var ama üzüntümü anlatamam. Seni böyle yetiştiren güzel ailene teşekkür ederim. Allah başta onlara, sonra hepimize sabır versin. Olmadı böyle be kardeşim. Her zaman aklımızda, kalbimizdesin. Mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum" cümlelerine yer verdi.