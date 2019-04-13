İrfan Turizm umre organizasyonlarına devam ediyor

13 yıllık tecrübesi ile yurt içi ve yurt dışı İnanç ve kültür turizmi alanında hizmet veren İrfan Turizm, sezonun 4'üncü umrecilerini İstanbul'dan kutsal topraklara uğurladı.

Sabiha Gökçen Hava limanında açıklama yapan İrfan Turizm Genel Müdürü Galip Bilecen, 4. turun rehberliğini Mehmet Nurten Hocanın yapacağını, ilk olarak Mekke-i Mükerem'eye uçulacağını, umre, tavaf ve ziyaretlerden sonra Medine-i Münevver'eye geçilerek Efendimize kavuşulacağını söyledi.

19 Mayıs- 3 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Umresi kayıtlarının devam ettiğini hatırlatan Bilicen, kutsal topraklara gitmek isteyenleri beklediklerini ifade etti.

Bilecen 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Özbekistan seyahatine yoğun ilgi gösteren ve rezervasyon yaptıranlara da teşekkür ederek sözlerini tamamladı.