İş adamı Cengizhan Sorhun'dan Oktay Kaynarca'ya ziyaret

İş adamı Cengizhan Sorhun, özel bir televizyon kanalında yayınlanan dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'yı ziyaret etti. Dizi setinde gerçekleşen görüşmede Sorhun, Kaynarca'ya başarılar diledi. Dizinin önemli bir izleyici kitlesinin olduğunu ifade eden Sorhun, “Oktay Kaynarca, oyunculuğu ile çok beğendiğim bir karakter. Ziyaret edip, başarılar dilemek istedik. Güzel bir görüşme oldu. Türk dizi sektörü çok önemli yerlerde. Dünyaya Türkiye'den dizi pazarlıyoruz. Tüm dünya Türk dizilerini izliyor” dedi.

Yaptıkları projeleri anlattıklarını belirten Sorhun, “Oktay bey ile kendi işlerimiz ve projelerimiz ile ilgili de konuşma imkanımız oldu. İstişare etme şansı bulduk. Tüm dizi oyuncularına, ekibine güzel misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.