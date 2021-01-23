İş adamı Necati Demirkol'dan örnek davranış

Uzun yıllardır yaptığı hizmetlerle dikkat çeken Galatasaray'ın ve Türkiye Jokey Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyelerinden Necati Demirkol, önemli bir örnek davranışa daha imza attı. Demirkol, memleketi Şanlıurfa'da içerisinde kütüphane bulunan bir yurdun yapımını üstlenerek yine gönülleri fethetti.

Galatasaray Spor Kulübü ve Türkiye Jokey Kulübü eki yöneticisi hayırsever iş adamı Necati Demirkol, daha önce yaptığı okul hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Demirkol, Şanlıurfa'ya kız öğrenci yurdu yaptırırken, yurdun içerisinde bulunacak olan kütüphanenin de yapımını üstlenecek. İlim Yayma Cemiyeti'nin (İYC) kullanacağı yurda Necati Demirkol'un ninesinin ismi olan Zübeyde Demirkol ve kütüphaneye ise diğer ninesi Emine Demirkol'un ismi verilecek. Demirkol, yapılacak yurt ve kütüphane için İYC Vakfı Başkanı Yusuf Tülün, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve İYC Şanlıurfa Şube Başkanı Cüneyt Altıparmak ile konuyla ilgili protokol imzaladı.

Necati Demirkol: "Allah daha iyilerini yapmayı nasip etsin"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Necati Demirkol, “İYC Vakfı Genel Başkanı Yusuf Tülün şahsında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve İYC Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı Cüneyt Altıparmak'a çok teşekkür ediyorum. Çok daha fazlasını Allah bize yapmayı nasip etsin. Bütün nineler anneler güzeldir. Benim iki ninem de inançlı güzel insanlardı. Zübeyde Demirkol ismini ‘Zübeyde Demirkol Kız Yetiştirme Yurdu'nda ve Emine Demirkol ismini de ‘Emine Demirkol Kütüphanesi'nde yaşatmak için inşaatın yapımına katkı sağlamamıza vesile olduklarından dolayı İYC Vakfı Başkanı Yusuf Bey'e, İsrafil Kışla'ya ve Şanlıurfa Sorumlusu Cüneyt Altıparmak'a çok teşekkür ediyorum. Allah daha iyilerini bize yapmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

İYC Başkanı Yusuf Tülün: "Katkılarından dolayı çok değerli iş adamı gönül dostu Necati Demirkol'a çok teşekkür ediyorum"

İYC Vakfı Genel Başkanı Yusuf Tülün ise İlim Yayma Cemiyeti Vakfı'nın 70. yılını kutladıklarını ifade ederek, "Biz bütün şubelerimizde her vilayete sahip çıkan o ilin mensuplarına o ilin yaşayanlarına böyle önerilerle gidiyoruz. Bugün de Necati Demirkol kendi iline sahip çıkarak kendi ilinde bir hayır hizmetini yürütmemize yardımcı oldu. Kendisine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Rabbim hem Urfa'daki bütün Müslümanların geçmişlerine hem de Necati Demirkol'un da geçmişlerine Allah rahmet eylesin inşallah. Bu hayırlı hizmet onların amel defterlerinin açık kalması, sevaplarının artmasına vesile olsun inşallah" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla: "Allah hayır sahibi iş adamlarının işlerine kolaylık versin"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da iş adamlarının ülkemizde eğitim ve sağlık alanında gönüllü bağışçı olmalarına değinerek, şu cümlelere yer verdi:

"Bugün gerçekten müstesna bir gün. Hayır sahibi iş adamı büyüğümüzü Necati Demirkol büyüğümüzü tanıdık ve bizleri misafir etti. Türkiye'deki iş adamlarının güzelliği hem ülkemizin ekonomik kalkınmasının katkısı yanında hem de eğitim ve sağlık alanında gerçekten gönüllü bağışçı ve hayır sahibi olarak hatta Türkiye değil dünyanın birçok yerine iş adamlarımızın destekleriyle hizmetler giriyor. Bugün de Urfa'da inşallah Necati Demirkol'un nineleri Zübeyde Demirkol ve Emine Demirkol isimleri yurtta ve kütüphanede yaşayacak. O hayır orada devam edecek. Allah nice hayır sahibi iş adamlarımızın işlerine kolaylık versin. Ülkemizin kalkınmasına katkılarından dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah bunun ecrini kendilerine kat kat ihsan etsin diyorum."

İYC Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı Cüneyt Dumlupınar: "Candan bir katkı aldık"

"Kız öğrenci yurdunun olmaması Şanlıurfamızın önemli bir eksiğiydi. Bu eksiği giderme adına biz Necati Bey'e durumu arz ettik. Kendisi de sağ olsun sahiplendi. Genel merkezimizle bu durumla ilgili organizasyonu yaptık. Bugün kendisi bizi misafir etti. Ciddi anlamda candan bir katkı. Bu katkının Urfa'da bundan sonra sürecek bir eğitim kurumu ve kızlara faydalı olacak kütüphane ve kız yurduna dönüşeceğini görmekten mutluyum. Katkılarından dolayı Necati Demirkol'a ve İlim Yayma Cemiyeti'ne teşekkür ediyorum" dedi.