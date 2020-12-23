İş adamı Şarık Tara'nın mezarı babalık davası nedeniyle açıldı

ENKA Holding'in kurucusu Şarık Tara'nın babalık davası gerekçesiyle mezarı açıldı. Açılan mezardan alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ünlü iş adamı Şarık Tara'nın 2018 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Ali Melih Aktay, Tara'nın babası olduğunu iddia ederek İstanbul 2. Aile Mahkemesi'ne babalık davası açmıştı.

Mahkeme DNA örneği alınması için Şarık Tara'nın mezarının açılmasına karar verdi. Mezar açma kararının ardından bugün mahkeme hakimi ve taraf avukatlarının olduğu heyet DNA örneği alınması için Tara'nın Ulus'ta bulunan mezarına gitti. Açılan mezardan alınan DNA örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan Ali Melih Aktay'dan alınan DNA örnekleri karşılaştırılacak ve Şarık Tara'nın babası olup olmadığına karar verilecek.