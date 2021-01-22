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İş adamına ‘itibar temizliği' şantajı

Kendilerini basın mensubu olarak tanıtıp iş adamına şantaj yapan kişiler yakalandı.


İstanbul'da kendilerini gazeteci diye tanıtıp iş adamını hakkında karalamakla tehdit edip 500 bin TL isteyen çete çökertildi. İş adamı E.D.'nin maruz kaldığı durumu polise ihbar etmesiyle inceleme ve takip sonucu iki şüpheli yakalandı.


İddiaya göre soruşturma yaklaşık 2 ay önce gazete veya haber sitesi görünümlü çeşitli internet siteleri üzerinden peşpeşe asılsız ve yalan haberler üzerinden şantaj yapılmasının ardından başladı. Kendini medya mensubu ve ‘sarı basın kartı sahibi' gazeteci olarak tanıtan zanlılar, ‘itibar temizliği' adı altında bağlantılı oldukları internet sitelerinde yaptıkları haberlerin kaldırılması karşılığında Erol D.'den 500 bin TL para istediler. Parayı vermemesi durumunda da şirketleri, ailesi ve çevresindekiler hakkında asılsız haberlerin devam edeceğı konusunda tehdit ettiler.


Savcılığa yaptığı suç duyurusu üzerine Emniyet güçleri ile iş birliği yapan iş adamı Erol D., istedikleri parayı vereceğini söyleyerek suçluları ofisine davet etti. Görüşme esnasında parayı almak için tehditlerine devam eden şüpheliler, seri numarası önceden polis tarafından alınan 500 bin TL'yi alarak ofisten ayrıldılar. Ofis çıkışında polis tarafından yapılan baskında şantaj için aldıkları paralarla yakalandılar.


Adliyeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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