İş arayanlar Kariyer Merkezi'nin 'yapay zekası' ile hayallerine kavuştu

Güngören Belediyesi'nin geliştirdiği 'Kariyer Merkezi' projesiyle iş arayanlar ve personel arayan iş verenler, kurulan yapay zeka sistemi sayesinde hızlı bir şekilde eşleştirilerek iş imkanına kavuştu. Proje sayesinde 593 kişi istediği işe yerleşti.

İş arayanları ve işverenleri buluşturmak için Güngören Belediyesi bünyesinde kurulan 'Kariyer Merkezi' ile son bir ayda 25 kişi iş sahibi olurken, pandemi döneminde toplam 593 kişi yeni bir iş sahibi oldu. Güngören Belediyesi'nin işten ayrılan ya da çıkartılan vatandaşların bu zorlu süreçte yanında olmak için kurduğu 'Kariyer Merkezi'ne bugüne kadar 3 bin 580 kişi başvurdu. Sisteme kaydını yaptıran kişilerden 3 bin 533'ü iş görüşmesine davet edildi. Pandemi döneminde zor günler geçiren vatandaşların ve işverenlerin daima yanında olan Güngören Belediyesi ekipleri, Kariyer Merkezi'nde yaptıkları planlamalar sayesinde hızlı çözümlerin odağı oldu. Yapılan hızlı girişimler sayesinde son bir ayda 25 kişi yeni işine kavuşurken, pandemi döneminde toplamda 593 kişi yeni bir iş sahibi oldu.

Yapay zeka ile veriler anında eşleştiriliyor

Güngören Belediyesi'nin profesyonel ekipleri tarafından hem saha çalışmalarında hem de başvuru esnasında yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen kriterlere uygun adaylar ve işverenler, kurulan sistem sayesinde eşleştirilip en kısa sürede görüştürülerek hızlı geri dönüşler sağlandı. Kariyer Merkezi'ne başvuranların bilgileri ile işverenlerin aradıkları özellikler sistem sayesinde karşılaştırılarak hızlı sonuçlar el edildi. Bu sayede iş arayan vatandaşlar istedikleri işlerine en kısa sürede kavuşma imkanına sahip oldu. Proje kapsamında yapılan görüşmelerde istenilen özelliklere sahip vatandaşlardan 593'ü işe başlarken, diğer adayların görüşmeleri yakından takip edilerek kriterlere uygun işverenlere yönlendirilmesi devam ediyor. Bazı adaylara birden çok iş yeri ile görüşme imkanı sağlanırken, işe başlayıp daha sonra ayrılan adaylara da tekrardan destek verilmeye devam ediliyor.

Proje sayesinde 593 kişiye yeni bir ekmek kapısına vesile olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, “Bu zorlu süreçleri hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Bizler de ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımıza en hızlı şekilde yardımcı olmaya çalışmaktayız. Kariyer Merkezi ile iş arayan vatandaşlarımızı, işverenler ile buluşturarak bir çözüm noktası oluşturmayı hedefledik. Bu sayede her iki tarafın da kriterlerine uygun verileri işleyerek doğru yönlendirmeleri yaptık. Son bir ayda 25 vatandaşımız yeni işine kavuşurken, toplamda 593 vatandaşımız Kariyer Merkezi sayesinde istihdam edildi. İşe başlayan vatandaşlarımıza Allah bol kazançlar nasip etsin diliyorum” dedi.