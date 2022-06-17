İş Bankası, çocuklara karne hediyesi kitaplar dağıttı

Türkiye İş Bankası, çocuklara küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmak, çocukların bilişsel ve kültürel yeteneklerinin gelişimine destek vermek amacıyla ‘Karneni Göster Kitabını Al' etkinliği düzenledi.

Türkiye İş Bankası çocuklara küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmak, bilişsel ve kültürel yeteneklerinin gelişimine destek vermek, hayal güçlerini ve merak duygularını geliştirmek amacıyla 15 yıldır ‘Karneni Göster Kitabını Al' kampanyasını düzenliyor. Kampanyada bu yıl Arthur Conan Doyle'un kaleme aldığı ‘Sherlock Holmes'un Maceraları' ile Frances Hodgson Burnett'in yazdığı, ‘Gizli Bahçe' adlı eserler karnelerini gösteren öğrencilere dağıtıldı. Çocuklar, İş Bankası şubelerinden ‘Sherlock Holmes'un Maceraları' kitabını almaya başladı. Şubelere gelemeyen çocuklar, her iki kitabı Kumbara Dergisi portalı üzerinden ve Kumbara Dergisi uygulamasını indirerek mobil cihazlardan da okuyabilirler.