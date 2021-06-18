İş Bankası'ndan çocuklara karne hediyesi

Türkiye İş Bankası'nın 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı, ülkemizde bugüne kadar yapılan en büyük kitap kampanyalarından olan “Karneni Göster, Kitabını Al”, bu yıl 14. kez gerçekleştiriliyor.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, onların hayal güçlerini geliştirmek, merak duygularını uyandırmak, bilim ve akıl yolunda kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen kampanya çerçevesinde, kitaplar geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Covid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda “Çocukların Bilgi Bankası” Kumbara Dergisi portalı (kumbaradergisi.com) aracılığıyla öğrencilere sunuluyor. Çocuklar, kitaplara ayrıca Kumbara Dergisi uygulamasını indirerek mobil cihazlardan da erişebilecek.

İş Bankası, bu yılki kampanyada çocuklara; dünya klasiklerinden Felix Salten'in “Bambi” ve Arthur Conan Doyle'un “Kayıp Dünya” kitaplarını karne hediyesi olarak veriyor. “Bambi”, çocukların hayvan sevgisini pekiştirecek, zor zamanlarda dayanışmanın ve kendi ayakları üzerinde durmanın önemini daha iyi kavramalarını sağlayacak içerikte bir kitap. “Kayıp Dünya” ise merak ve araştırma duygularını artıracak, hayal güçlerini zenginleştirecek bir içeriğe sahip. Kampanyada ayrıca, tüm dünyayı ilgilendiren küresel ısınma ve iklim değişikliği konusuna dikkat çekmek, çevre ve doğa konusunda çocukları bilinçlendirmek amacıyla TEMA Vakfı işbirliğinde hazırlanan “İklim Hakkında Konuşalım” kitapçığı da öğrencilerle buluşturuluyor.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından hazırlanan kitaplar için, gazeteci yazar Doğan Hızlan, çocukları okumaya teşvik edecek düşüncelerini de paylaştığı bir önsöz kaleme aldı.

“Çocuklarımızı milyonlarca kitapla buluşturduk”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “İlk yıllarımızdan bu yana bankacılık, finans, sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alandaki faaliyetlerimiz ile ülkemizin gelişmesine destek olurken, çocuklarımıza güzel ve aydınlık bir gelecek bırakmak için çalışmanın da bu kurumun bir sorumluluğu olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Bu sorumluluğumuzun bir gereği olarak, eğitim hep özel önem verdiğimiz bir konu oldu. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz inisiyatiflerden biri olan ‘Karneni Göster, Kitabını Al' kampanyamızla çocuklarımızın bilişsel ve kültürel yeteneklerinin, merak duygularının gelişimine, okuyan ve sorgulayan bir nesil yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor, 14 yıldır çocuklarımızı milyonlarca kitapla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar dünya edebiyatından yazarlarımızdan öykülere, şiir dünyasına yolculuktan maceraya ve bilimsel içerikli merak uyandıran kitaplara kadar değişik alanlarda, her okuyana ayrı ayrı dokunan eserler, çocuklarımızın kitaplıklarında tatil anılarıyla birlikte yerini aldı.”

Yaklaşık bir buçuk yıldır süren pandemi nedeniyle uzun süreli online eğitim ile tanışan, bunun kolaylıklarını da zorluklarını da yaşayan çocukların bu dönemde çok yorulduklarını ve belki de hayatlarında bir daha karşılaşmayacakları farklı bir deneyim kazandıklarını belirten Aran, “Bu süreçte teknoloji sayesinde birkaç yılda edinecekleri tecrübeyi üç beş aya sığdırma başarısı gösteren, neredeyse tüm gün bilgisayar başında derslerini takip eden tüm öğrencilerimizi, çocuklarıyla birlikte ilk kez yaşadıkları bu süreci yöneten anne babaları ve özverili çalışmalarıyla öğrencilerimizi destekleyen kıymetli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Şimdi artık tatil ve dinlenme zamanı” dedi.

Hakan Aran, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocukları kitapla buluşturacaklarını, ayrıca Braille alfabesi ile basılı olarak görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara da kitap göndereceklerini belirtti.

Kampanya 14. yılında

İş Bankası 2008 yılından bu yana kampanya ile çocuklara; “Alice Harikalar Diyarında”, “Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Halime Kaptan” ve “Küçük Mavi Gezegen”, “Sait Faik'ten Çocuklara Hikâyeler”, “Aziz Nesin'den Çocuklara En Güzel Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Şairlerimizden Seçme Şiirlerle Şiir Dünyasına Yolculuk” ve “Depremden Korkmuyorum - Nasıl Korunacağımı Biliyorum”, "Mars'a Nasıl Giderim? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Astronotlar Üşür mü? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Robotlar Hapşırabilir mi? Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Siyah İnci” adlı kitapları karne hediyesi olarak verdi.

2020 yılında gerçekleştirilen kampanyada Jules Verne'in “Dünyanın Merkezine Yolculuk” ve “Dr. Ox'un Deneyi”, Robert Louis Stevenson'ın “Define Adası” kitapları ile “İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi Kitapçığı” online ortamda sunuldu.