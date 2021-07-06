İş Bankası'ndan Dijital Tedarikçi Finansmanı Sistemi

Türkiye İş Bankası, dijitalleşmenin sağladığı hızlı ve etkin iş yapma imkanlarını, ticari hayatın gelişmesi, kolaylaştırılması için yeni ürün ve hizmetlere uyarlıyor ve müşterilerinin hizmetine sunmaya devam ediyor. Bankanın ticari hayatı kolaylaştıran en son hizmetlerinden biri, Dijital Tedarikçi Finansmanı uygulaması oldu. Uygulama ile tedarikçilerin faturaya dayalı vadeli alacaklarını, kolay ve hızlı bir şekilde nakde çevrilerek, acil finansman ihtiyacının giderilmesi ile üretim ve hizmet faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi imkanı sağlanıyor.

“Sahadan ve müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerle gerçekleştirdiğimiz bir adım”

Konuya ilişkin görüşlerini aktaran İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “Dijital Tedarikçi Finansmanı Sistemi, sahadan ve müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerle, ticari hayatın en zorlayıcı ihtiyaçlarından birini kolaylaştırmak adına gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme adımlarından biri oldu. Bu uygulama ile tedarikçi müşterilerimizin faturaya dayalı vadeli alacaklarını dijital ortamda iskonto ederek acil finansman ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılıyor ve işlerine daha fazla odaklanma imkanı sunuyoruz. Dijital Tedarikçi Finansmanı Sistemi, İnternet Şubemiz üzerinden ulaşılan, kullanımı oldukça kolay bir platform. Bu platform ile fatura borçlusu firmalar da tedarikçilere olan ödemelerini kolayca takip edilebiliyor ve faturaların vadede sistemsel olarak ödenmesi ile zamandan tasarruf sağlıyorlar” şeklinde konuştu.