İş dünyasında “hibrit toplantı” dönemi

Salgın nedeniyle iş dünyasında hibrit toplantı çözümleri giderek artıyor. İstanbul'da seyahat acentalarının ve medyanın katılımı ile hibrit toplantı çözümleri iş dünyasına tanıtıldı.

Seyahat acentelerinin ve otelcilik sektörünün katıldığı etkinlikte hibrit toplantı seçenekleri iş dünyasına tanıtıldı Radisson Hotel Group tarafından tanıtımını yaptığı sanal ve hibrit toplantı çözümleri, Istanbul' da seyahat acentalarının ve medyanın katılımı tanıtıldı. Etkinlikte yeni hibrit Toplantı çözümleri sunuldu.

Etkinliğe konuşmacı olarak Yükselen Teknolojiler Girişimcisi Ali Erhan Tamer katıldı ve konuklara pandemi sonrası dijital beklentiler, değişimler ve süreçler konusunda kapsamlı bir sunum yaptı. Radisson Blu Hotel Bosphorus' un Pupa salonunda İstanbul'un en ikonik manzarasına karşı edilen kahvaltı sonrası, profesyonel, ilgi çekici, etkin ve ileri düzeyde geliştirilen Hibrit toplantı seçenekleri konusunda detaylı bilgiler katılımcılar ile paylaşıldı. Etkinlikte ayrıca Radisson Hotel Group Bölge Satış Direktörü Julia Leontseva, Radisson Blu Hotel & Spa Istanbul Tuzla Genel Müdürü Erdem Bilgin'in sunumları gerçekleştirildi.