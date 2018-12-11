İş dünyasının acı kaybı

İş dünyasının tanınmış ismi Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti. Akkök Holding ünlü iş adamının vefatını şöyle duyurdu: "Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Raif Dinçkök'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun".

Ali Raif Dinçkök Kimdir?

Temelleri 1952 yılında merhum Raif Dinçkök tarafından atılan, kimya, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren, Türk sanayiinin önde gelen gruplarından Akkök Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök, 1944 yılında İstanbul'da doğdu. Lise öğrenimini Avusturya Lisesi'nde tamamlayan Dinçkök, 1969 yılında Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatına Akkök Holding'de başlayan ve kariyeri boyunca başarılı çalışmalara imza atan Ali Raif Dinçkök, Akkök Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.