İhlas Haber Ajansı

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İş hanında çıkan yangın 3'üncü gününde de devam ediyor

Başakşehir’de bulunan 6 katlı bir iş hanında çıkan yangını soğutma çalışmaları 3’üncü gününde devam ediyor.

Başakşehir'de bulunan 6 katlı bir iş hanında çıkan yangını soğutma çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Soğutma çalışması ve iş hanın son hali havadan görüntülendi


Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi'nde 6 katlı bir iş hanında 10 Haziran Cumartesi saat 16.30'da yangın çıkmıştı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler diğer katlara sıçramıştı.


Çevre ilçelerden yangın yerine itfaiyeden bir çok takım sevk edildi. 3'üncü gününde kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. Binanın bazı bölgelerinde çökme meydana gelirken iç kısımlarında ise küçük yanmaların devam ettiği görüldü. Soğutma çalışması ve iş hanın son hali havadan görüntülendi.

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