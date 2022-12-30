İş kadını arsa almak isterken dolandırıldı

Konya'da yatırım amaçlı bir arazi almaya çalışan kadına, farklı arazinin parsel numarasını gösterip başka bir yeri satmaya çalıştılar. Kadının verdiği 58 bin lira kaporasını da alan şahıs, ortalıktan kayboldu.

İstanbul'da yaşayan iş kadını Hale Nur Akdeniz, Konya'nın Emirgazi ilçesinde bir tanıdığının vasıtasıyla 3,5 milyon liralık araziyi yatırım amaçlı almak istedi. Kendisine gönderilen parsel ada numaralı yeri harita üzerinden bakıp beğenen Akdeniz, satıcıya 58 bin lira kaparo gönderdi. Konya'ya araziyi görmeye giden Akdeniz, büyük bir şok yaşadı. Kaporayı gönderdiği satıcı Barış K., Akdeniz'e gösterdiği yerden çok daha farklı bir yeri satmaya çalıştı. Satıştan vazgeçen kadın, kaporasını geri istediğinde ise ikinci bir şoku daha yaşadı. Kaporayı vermeyen Barış K., telefonlarını açmayıp ortadan kaybolunca Akdeniz, konu ile ilgili hukuki mücadele başlattı.

Konu ile ilgili konuşan Hale Nur Akdeniz, “Konya'nın Emirgazi ilçesinde arkadaşım vasıtasıyla bir şahısla tanıştım. Tarımsal alana yatırım yapayım dedim. Bu şahısla da görüştük ve telefonla bize arsanın konumu ve parsel ada numarası gönderdi. Kendisinin bize gönderdiği arsa ile gördüğümüz arsa arasında dağlar kadar fark vardı. Üstelik metrekare birim fiyatları da farklıydı. Birisi yol kenarıydı diğeri ise dağ başı gibi bir yerdi. Biz gidip arsayı görünce ve şahsın bahsettiği yer uymayınca caymak istedik” dedi.

“Şu anda karşı tarafa hiçbir şekilde ulaşamıyoruz”

Satıcıya 58 bin lira kapora gönderen Akdeniz, “Şu anda karşı tarafa hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. İkametgahını değiştirmiş. Hukuki sürece başlayacağız ama adresi de olmadığı için başlayamıyoruz. Ortada ciddi bir mağduriyet var. Konu ile ilgili şikayetçi olduk ve suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu. İhtarname çıkardık ama adresi olmadığı için tabi ki bir tebliğ olmadı” diye konuştu.