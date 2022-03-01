İş kadınları UNESCO çatısı altında bir araya geldi

Yüzyılda Kadınlar ve Başarıyı İnşa Etmek Çalıştayı'nda konuşuldu.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ‘21. Yüzyılda Kadınlar ve Başarıyı İnşa Etmek Çalıştayı' farklı sektörlerden iş kadınlarını bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında kadın işverenlerin uzun yıllardır süregelen tecrübe ve bilgi birikimleri, iki farklı oturumda ele alınıp, Türkiye'nin mevcut durumunun geliştirilmesine yönelik tespitleri ve önerileri değerlendirildi.

“Çalıştay çıktılarını rapor olarak tüm sosyal paydaşlara sunacağız”

“Toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine değinen UNESCO TMK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yumuşak karnı, kadınların ekonomik bağımsızlığı, üretkenliği ve bu anlamda gerek ölçek gerek oransal olarak bu pozisyonun artırılmasının gerekliliğidir. Bu çerçevede UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak, ülkemizin belli bir ölçeğin üzerinde ekonomi oluşturabilmiş kadın iş verenleri ile bir araya gelmek suretiyle, onların yıllardan beri damıttıkları tecrübeleri, birikimleri, hem tespitleri hem de karar alıcı olmaları nedeniyle geliştirdikleri önerileri bir araya getirmek, bunları bütünleştirmek, böylece de bir sinerji oluşturmak istedik. Daha sonra bu çalıştay çıktılarını rapor olarak tüm sosyal paydaşlara sunacağız” şeklinde konuştu.

“Kadın işverenliğinin büyümesi ve kadın istihdamını gelişmesi yavaş seyriyor"

Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğinde daha ileri noktaya ulaşması için bütün paydaşların çalışmaya devam etmesi gerektiğini belirten Uslu, “Dünyada ve Türkiye'de kadın ve kız çocuklarının ayrımcılığa uğrama düzeylerinin ve yaşam koşullarının pozitif yönlü değiştiğini görüyoruz. Yüksek Etki Arayışında Türkiye'de Girişimci Kadınlar 2020 raporunda yer aldığı üzere, işverenler içinde kadınların payı 2017'de yüzde 11,7'dir ve 138 bin işveren kadın arasında sadece 5 bin 300'ü 20'den fazla, bin 730'u 50'den fazla kişiyi istihdam etmekte. Özetle toplumsal ve kültürel faktörlerin etkisiyle, kadın işverenliğinin sayısal ve ölçeksel büyümesi de, kadın istihdamındaki gelişme de yavaş seyrediyor" diyerek sözlerini tamamladı.