İş makinalarının ve yardım tırlarının bulunduğu gemi İstanbul'dan yola çıktı

İstanbul ve çevre illerde toplanan yardımların bulunduğu yüzlerce tır ve iş makinaları, deprem bölgesine ulaşmak üzere İstanbul'dan yola çıktı. Yardım malzemesinin bulunduğu gemi havadan da görüntülendi.

İstanbul'dan deprem bölgesine yardım malzemesi götürecek tırlar ile enkaz kaldırma ve yol açma çalışmalarında kullanılacak yüzlerce iş makinesini taşıyan Ro-Ro gemisi, İskenderun Körfezi'ne gitmek üzere Pendik Limanı'ndan hareket etti. Gemide İstanbul'dan toparlanan 300 ekskavatör, dozer, kepçe, hurda kamyonu ve yardım tırlarının olduğu belirtildi. Yardım malzemelerinin bulunduğu gemi havadan dron ile görüntülendi.

Beşiktaş Kulübü'nden gün içinde yapılan açıklamada ise, "Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin katkılarıyla deprem bölgelerine 40 adet iş makinesi yönlendirilmiştir" denildi.