İş makinesi yıkım yapılan binadan zemine düştü: 1 yaralı

Maltepe'de binanın yıkım çalışmaları sırasında iş makinesi binanın üst katlarından zemine düştü. Kepçenin içerisinde sıkışan operatör itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı işçi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay, Maltepe Cevizli Mahallesi Yelken Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Binanın yıkım çalışmaları için üst katlara çıkarılan kepçe burada çalışma yapıyordu. Yıkım esnasında kepçe, bulunduğu kattan zemine düştü. Kepçe operatörü zemine düşen kepçenin içerisinde mahsur kaldı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepçe operatörü itfaiyenin yoğun çabası sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı işçi ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.