İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İş makinesi yıkım yapılan binadan zemine düştü: 1 yaralı

Maltepe’de binanın yıkım çalışmaları sırasında iş makinesi binanın üst katlarından zemine düştü.

Maltepe'de binanın yıkım çalışmaları sırasında iş makinesi binanın üst katlarından zemine düştü. Kepçenin içerisinde sıkışan operatör itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı işçi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.


Olay, Maltepe Cevizli Mahallesi Yelken Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Binanın yıkım çalışmaları için üst katlara çıkarılan kepçe burada çalışma yapıyordu. Yıkım esnasında kepçe, bulunduğu kattan zemine düştü. Kepçe operatörü zemine düşen kepçenin içerisinde mahsur kaldı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepçe operatörü itfaiyenin yoğun çabası sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı işçi ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.