İş Ortakları Zirvesi'nden DDTECH'e ödül

Şirketlerin dijital dönüşümüne yardımcı olan teknoloji danışmanı DDTECH, İş ortaklarıyla pek çok sektöre katma değerli teknoloji çözümleri Turkcell Dijital İş Servisleri'nin düzenlediği ‘İş Ortakları Zirvesi'nde ‘en inovatif proje' ödülüne layık görüldü.

Dijital dönüşüm alanında kurumsal ve bireysel müşterilerine gelişmiş ürün ve hizmetler sunan DDTECH, iş ortakları arasında yer alan Turkcell Dijital İş Servisleri'nin gerçekleştirdiği ‘İş Ortakları Zirvesi'nden ödülle döndü. İstanbul'da düzenlenen zirvede şirket adına ödülü DDTECH CTO'su Erkan Cansev aldı.

Zirve kapsamında düzenlenen ‘Dijital Dünyaya Çözümler Tasarlıyoruz' başlıklı panelde konuşan Cansev, DDTECH olarak kuruldukları günden beri dijital imza ve dijital kimlik doğrulama alanlarında yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bugün yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi teknolojilere odaklanarak her sektör için özelleştirilmiş çözümler geliştirdiklerini ve müşterilerinin dijital dönüşüm süreçlerine destek olduklarını belirten Cansev, “Müşterilerimizin dijital kanallar üzerinden yeni müşteriler kazanmasını sağlayan ve süreci kolaylaştıran çözümlerimiz, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamanın yanı sıra dijital deneyimlerini de iyileştiriyor. Bunun yanı sıra geliştirdiğimiz çözümler iş ortaklarımızın müşteri edinim maliyetlerini de yüzde 80'e kadar düşürüyor. Bu sayede iş ortaklarımız, daha etkili ve verimli şekilde yeni müşteriler kazanarak büyüme potansiyellerini maksimize edebiliyorlar” diye konuştu.

“Başarının anahtarı müşteriye güvenli dijital deneyim sunmakta”

Halen finanstan telekomünikasyona önde gelen pek çok sektöre ürün ve hizmet sunduklarının altını çizen Erkan Cansev, “İstatistiklere baktığımızda, müşteri deneyiminin iyileşmesiyle birlikte başarılı işlem oranlarının hızla arttığı görülüyor. Bu da bize, müşterilerin daha memnun ve güvenli hissettiği bir dijital deneyim sunmanın önemini bir kez daha gösteriyor” dedi.

İş ortaklığı programı başlattı

Yapılan açıklamaya göre, çatısı altındaki şirketlerle bugün pek çok ulusal ve uluslararası şirkete dijital dönüşüm alanında hizmet veren şirket, bu yıl faaliyet gösterdiği alanlarda sektör deneyimine sahip şirketlerle kapsamlı bir iş ortaklığı programı başlattı. Teknoloji, proje ve sektörel düzeyde iş ortaklıklarının yanı sıra iş geliştirme, bayi ve kanal alanında da ortaklıkları kapsayan programa dahil olacak şirketlere DDTECH ürünlerinde indirim, satış, pazarlama ve ürün desteği, sertifikasyon eğitimi, ortak inovasyon ve ürün geliştirme fırsatı gibi çok sayıda avantaj sunulacak.