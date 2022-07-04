İş Sanat 22. sezon etkinlikleri yaz döneminde video paylaşım platformunda yayınlanacak

İş Sanat'ın 22. sezonundaki etkinlikleri yaz döneminde video paylaşım platformu kanalında yayınlanacak.

22. sezonunda ülkemizin ve dünyanın yıldız isimlerini sahnesinde ağırladığı konserleri izleyicileriyle buluşturan İş Sanat, klasik, caz, pop, rock ve geleneksel müziğin usta isimlerinin yer aldığı konserlerin yanı sıra video paylaşım platformu kanalına özel hazırlanan içeriklerle 170'i aşkın etkinlik ile sanatseverleri bir araya getirdi. Sezona “Cuma İş Çıkışı” konserleriyle başlayan kültür merkezi, bu konserlede Sattas, Yeni Türkü, BaBa Zula, Mirkelam, Can Temiz, Ceza, Ceylan Ertem, Hey! Douglas, Melike Şahin ve Göksel'i sahnesinde ağırladı. Seyircinin yoğun talebi üzerine konserler İstanbul sınırını aşarak Ankara ve İzmir'de de gerçekleşti. Ücretsiz gerçekleşen Cuma İş Çıkışı konserleri sezon boyunca 20 bini aşkın izleyiciye ulaştı.

Kültür merkezinin salon konserleri kasım ayında şef Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Ensemble ile başladı. Konserde çellist Istvan Vardai solist olarak yer aldı. Yeni yıla yaklaşırken Rus soprano Olga Peretyatko ile tenor Mert Süngü, Gedik Filarmoni Orkestrası eşliğinde izleyicilere özel bir akşam yaşattı. Dünyaca ünlü Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, verdiği konserler ile baharın coşkusunu kültür merkezine taşıdı. Orkestra şefi ve besteci Serdar Yalçın'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün “Nutuk”undan esinlenerek bestelediği Nutuk Oratoryosu, İş Kuleleri Salonu'nda ilk gösterimini yaptı. Caz ve pop müziğin sevilen ismi Fatih Erkoç, Amerikan caz şarkılarını seslendirdiği konserle sevenleriyle buluştu. Kenan Doğulu ile caz müziğin önde gelen isimleri Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz'in müzikal birlikteliğinden oluşan Lahza, ilk kez aynı sahnede buluştu. Türk rock müziğinin mihenk taşlarından Bulutsuzluk Özlemi, yıllardır hep bir ağızdan söylenen şarkılarını seslendirirken, Cahit Berkay ve Cengiz Özkan, ilk kez aynı sahnede halk türküleri seslendirdi.

1961 yılında Türkiye'den Almanya'ya çalışmaya giden gurbetçilerin gerçek hikâyelerinden yola çıkarak hazırlanan Alamanya: Gurbet Türküleri konserinde 70'li yılların ünlü ismi Gülcan Opel uzun bir aradan sonra seyircisiyle bu konserde bir araya geldi.

Konserler ve diğer içerikler kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında

İş Sanat'ın 22. sezonunda seyircili ve seyircisiz kaydedilen konserlerle birlikte, video dizileri, şiir ve hikâye dinletileri, klasikleşmiş tiyatro eserlerinin okuma provalarının yer aldığı tüm etkinlikler video paylaşım platformu kanalında yılsonuna kadar ücretsiz olarak erişime açık olacak. Konser ve edebiyat içeriklerinin yanı sıra İş Sanat'ın kültür - sanat programı Hayatımın Listesi yeni bölümleriyle yaz aylarında da seyircinin karşısında olacak. Melikşah Altuntaş'ın hazırladığı Hayatımın Listesi'nde, Nükhet Duru, Serkan Keskin, Can Bonomo, Emin Alper ve Damla Sönmez, Zuhal Olcay gibi kültür sanat dünyasının sevilen isimleri, başucu kitaplarını, favori şarkı ve filmlerini izleyiciyle paylaşıyor.

Caz Karavanı ve Kahverengi Yol Panoları

Video paylaşım platformu için hazırlanan içeriklerin yanı sıra 2020 yılından bu yana ile 1 milyonu aşkın dinlenme sayısına ulaşan podcast serisi “Kahverengi Yol Panoları”, dinleyicisiyle video paylaşım platformu kanalında ve podcast mecralarında bir araya gelmeye devam ediyor. Gazeteci Emrah Kolukısa'nın sunduğu programda ören yerlerinden müzelere, heykel yapılardan sanat eserlerine kahverengi yol panolarıyla işaretlenen kültür varlıkları ekseninde Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izi sürülüyor. Kahverengi Yol Panoları ile birlikte müzik yazarı Eray Aytimur'un İş Sanat için hazırlayıp sunduğu podcast “Caz Karavanı” da yine video paylaşım platformu ve diğer podcast mecralarından dinlenebiliyor.

Programında çocuklar için de eğlenceli içeriklere yer veren kültür merkezi, Kumbaracı50 oyuncularının yer aldığı Masamda Tiyatro Var ve Semaver Kumpanya'nın hazırladığı Çocukken Büyüdüm Ben video dizileri de sene boyunca erişime açık olacak.

Sezon boyunca usta isimleri sanatseverlerle buluşturan İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde Ressam Yalçın Gökçebağ'ın “Geçmiş Uzun Sürer” başlıklı sergisi 23 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek. Ankara Ulus'taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin 3. Katında yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'nde ise Habip Aydoğdu'nun “Kırmızı Yine Kırmızı” başlıklı sergisi 30 Temmuz 2022'ye kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. İstanbul Eminönü'nde ziyarete açılan “Bir Asrın Ardından” sergisi, Ankara'nın Ulus'ta yer alan tarihi simgelerinden “Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi” ve İzmir Kültürpark'ta Atlas Pavyonu'nda eş zamanlı sunulan “Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi” de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.