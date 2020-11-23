İş Sanat caz sahnesi ‘Genedos' ile açılıyor

İş Sanat caz sahnesi, Ozan Musluoğlu’nun da içinde bulunduğu ‘Genedos’ ile açılıyor.
İş Sanat caz sahnesi, Ozan Musluoğlu'nun da içinde bulunduğu ‘Genedos' ile açılıyor.
İş Sanat caz sahnesi, Ozan Musluoğlu'nun da içinde bulunduğu ‘Genedos' ile 24 Kasım tarihinde açılıyor. Yapılan bilgilendirmeye göre, Ozan Musluoğlu'nun da içinde bulunduğu ‘Genedos', sezonun ilk caz konseri olarak programda yer alıyor. Piyano ve vokalde Eylül Ergül, davul ve vokalde Çağla Karaali, saksafon ve flütte Serdar Barçın, kontrbasta ise Ozan Musluoğlu'nun yer aldığı ‘Genedos' caz projesi, ana akım cazdan modern parçalara uzanan zengin bir repertuvarla caz severlerin karşısında olacak. Konserde Beatles'tan Joe Henderson'a, John Lennon'dan Charlie Parker'a uzanan bir seçki yer alıyor. 24 Kasım saat 20.30'da İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ücretsiz izlenebilecek konser sezon sonuna kadar erişime açık olacak.
İş Sanat'ın kasım ayındaki diğer etkinlikleri dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek. İş Sanat Masal Tiyatrosu'nun sahneleyeceği ‘Hansel ve Gretel' ile ‘Alaaddin' 22 ve 29 Kasım'da, W. Shakespeare'in ‘12. Gece' eserinden bir bölümün seslendirileceği Okuma Tiyatrosu 25 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler 20.30'da, çocuk etkinlikleri ise 15.00'te yayında olacak.
Program hakkında şu bilgiler verildi:
Effendi, MccoyTyner
Taste of Honey, Beatles
Blackbird, Beatles
I lovebeing here withyou, Peggy Lee
Georgia, Emily King
A Touch of Paradise, Beady Belle
Recorda me, Joe Henderson
Oh mylove, John Lennon
Auprivave, Charlie Parker
Best Part, Daniel Caesar
İş Sanat'ta Kasım Ayı
22 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu ‘Hansel ve Gretel'
Lerzan Pamir - yönetmen
Aslı Tandoğan - oyuncu
Anıl Altınöz - oyuncu
Mert Aydın - oyuncu
24 Kasım 2020 Salı saat: 20.30
Genedos
Ozan Musluoğlu - kontrbas
Serdar Barçın - saksafon ve flüt
Eylül Ergül - piyano ve vokal
Çağla Karaali - davul ve vokal
25 Kasım 2020 saat: 20.30
Okuma Tiyatrosu ‘12. Gece'
29 Kasım 2020 saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu ‘Alaaddin'
Lerzan Pamir - yönetmen
Aslı Tandoğan - oyuncu
Anıl Altınöz - oyuncu
Mert Aydın - oyuncu