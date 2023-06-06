İş Sanat, ‘Cuma İş Çıkışı'yla yaza başlıyor

İş Sanat'ın Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlediği Cuma İş Çıkışı konserleri Haziran ayından itibaren devam edecek.

23'üncü sezonunu 27 Ekim'de ünlü piyanist Olga Scheps'in solistliğinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile karşılayan İş Sanat, her yıl olduğu gibi bu yıl da caz, klasik ve dünya müziğinin önde gelen isimleriyle Türk müziğinin başarılı sanatçılarını, şiir dinletilerini, Parlayan Yıldızlar konserlerini İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiyle buluşturdu.

Merakla beklenen Cuma İş Çıkışı konserlerini izleyicisiyle bir araya getirmeye hazırlanan İş Sanat, Marmaris'te Çarşamba Sahnesi ve video paylaşım platformuna özel yayınlarıyla geçen bir sezonun ardından yaza başlıyor.

İş Sanat'ın Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlediği ve yoğun ilgi gören Cuma İş Çıkışı konserleri Haziran ayından itibaren devam ediyor. 9 Haziran Cuma, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla 90'lı yıllara adını yazdıran Emre Altuğ, 23 Haziran Cuma ise yeni neslin başarılı gruplarından Sufle sahne alacak. Konserler, 19.00'da Kibele Çeşmesi Heykeli önünde başlayacak.

Sezon başında sahne alan Özge Fışkın ve Sonic Boom performansları video paylaşım platformundan yayınlanacak.