İş Sanat etkinliklerine İş Kuleleri Salonu'nda devam edecek

İş Sanat şubat ayından itibaren seyircili konserlerine İş Kuleleri Salonu'nda devam edecek.

İş Sanat Şubat ayında, Türkiye'den Avrupa'ya gurbet yolculuğunun 60'ıncı yılına özel olarak hazırlanan Alamanya: Gurbet Türküleri başlıklı konserle salonunun kapılarını açıyor. Gerçek hikâyelerin türkülerle harmanlandığı konser, 10 Şubat Perşembe akşamı 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiyle buluşacak.

İş Sanat'ın dinletilerinde bu ay Turgut Uyar şiirleri yer alacak. “Acım Sessiz Bir Güneş Batmasıdır” başlıklı dinleti, 21 Şubat Pazartesi 20.30'da YouTube kanalında yayında olacak.

Farklı coğrafyalarda yaşayan halkların müziklerini kendine özgü yorumuyla bir araya getiren üç kız kardeş ‘Samida' 10 Şubat Cuma akşamı, İş Sanat'a özel bir konserle seyircisiyle sosyal medya kanalında buluşacak.

Tiyatro oyunlarını okuma düzeninde sahneleyerek izleyicisine alışılmışın dışında bir deneyim sunan Provadan İzle'nin yeni oyunu Terzihane, 8 Şubat Salı akşamı yayında olacak.

Kültür merkezinin çocuklara özel YouTube dizisi Masamda Tiyatro Var'da Hayalde Seyahat adlı oyunun hazırlık aşaması hızla devam ediyor. “Masamda Tiyatro Var”, 6 ve 20 Şubat saat 15.00'te kültür merkezinin sosyal medya kanalında yayında olacak.

Seyircili konserlerin biletlerinin, İş Kuleleri Salonu ana gişe ve tüm Biletix satış noktalarından temin edileceği belirtildi. Çevrimiçi yayınlar ise İş Sanat'ın sosyal medya kanalından sezon boyunca ücretsiz olarak erişime açık olacak.

Gurbetin 60 yıllık hikâyesine Türküler eşlik edecek

1961 yılında Türkiye'den Almanya'ya çalışmaya giden gurbetçilerin gerçek hikâyelerinden yola çıkarak hazırlanan Alamanya: Gurbet Türküleri konseri, 10 Şubat Perşembe saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda seyircisi ile buluşacak.

Gurbetçilerin gerçek hikâyelerinden yola çıkarak Diaspora Türk tarafından hazırlanan metni, Yiğit Sertdemir yönetmenliğinde tiyatro oyuncusu Gülçin Kültür ve Şerif Erol seslendirecek. Konserde yer alan Neşet Ertaş, Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ gibi Türk halk müziğinin usta isimlerinin eserleri Coşkun Karademir ve Ayfer Vardar'ın sesiyle hayat bulacak. Konserde solistlere eşlik eden 11 kişilik halk müziği topluluğunun başında ise Cenk Erdoğan yer alıyor.

‘Gurbet Treni' ve “Alın Yazım” şarkılarıyla gurbetçilerin yalnızlığını paylaşan, dönemin ünlü ismi Gülcan Opel ise konuk sanatçı olarak uzun bir aradan sonra ilk kez seyircisiyle bu konserde buluşacak.

60 yıldır bitmeyen bir hasreti türkülerle anlatan ‘Alamanya: Gurbet Türküleri'nin biletleri İş Kuleleri Salonu ana gişesinden ve tüm Biletix satış noktalarından temin edilebilecek.

Üç kız kardeşten Karadeniz Türküleri

2016 yılında Yudum, Damla ve Tamara Şahin tarafından kurulan Samida, Yayla Trio ile birlikte 18 Şubat Cuma, 20.30'da kültür merkezinin sosyal medya kanalına konuk olacak.

Gürcü dilinde üç kız kardeş anlamına gelen ‘Samida' seslendirdikleri türküleri çok sesli olarak yorumluyor. Çoğunluklu Karadeniz Bölgesi türküleriyle tanınan Samida, farklı coğrafyalarda yaşayan halkların müziklerini de özgün bir yorum ve düzenleme anlayışıyla seslendiriyor.

Konserde Samida ile birlikte sahne alacak Yayla Trio, aralarında Pinhani'nin solisti Sinan Kaynakçı'nın da olduğu, Onur Can Çelik (kemençe, vokal) ve Erdem Akın'ın (perküsyon, vokal) müzikal birlikteliklerinden oluşuyor. “Gomün Beni Yaylaya” ve Samida ile kaydettikleri “Sevda Yürekten Olur” isimli teklileriyle dikkat çeken topluluk, 2020 yılında Samida ile kaydettikleri sosyal medya videoları ile müzikseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandılar. Samida ve Yayla Trio'nun konseri, ilk gösterim tarihinden itibaren kültür merkezinin sosyal medya kanalından izlenebilecek.

Turgut Uyar'ın divan-ı Şiir dinletisi seyircileriyle buluşuyor

Edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin müzik ile buluştuğu dinletilerde Şubat ayında Turgut Uyar'ın Divan eseri edebiyatseverlerle kültür merkezinin sosyal medya kanalında buluşacak.

Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek'in seslendireceği şiirlere, Seda Subaşı (keman) Ceren Gürkan (keman), Verda Gül (viyola), Şemsa İdil Ural'dan (viyolonsel) oluşan yaylı çalgılar dörtlüsü eşlik edecek. Bir grup insanın buluştuğu ev atmosferini sahneye taşıyan, Atilla Birkiye'nin düzenlediği, Mehmet Birkiye'nin sahneye koyduğu, müzik yönetmenliğini ise Serdar Yalçın üstlendiği Acım Sessiz Bir Güneş Batmasıdır başlıklı dinleti, ilk gösterimiyle 21 Şubat Pazartesi, 20.30'da kültür merkezinin sosyal medya kanalında yayında olacak.

Provadan İzle'nin yeni oyunu ‘Terzihane'

Kültür merkezinin Provadan İzle serisi 8 Şubat Salı saat 20.30'da sosyal medya kanalında yayınlanacak Georges Feydeau'nun oyunu, Terzihane ile devam ediyor. Tiyatro oyunlarının bir masa etrafında okuma provası düzeninde seyircilere sunulduğu seride izleyici alışılmışın dışında bir deneyime davet ediliyor.

Fransa'nın Moliere'den sonra yetiştirdiği en önemli komedi yazarı olarak gösterilen Georges Feydeau'nun ünlü eseri Terzihane oyununda günlük yaşamdaki karmaşık olaylar mizah diliyle anlatılıyor.

Oyunun başkarakteri Doktor Moulineaux, karısına yalan söyleyip eve gelmediği bir gecenin sabahında kendisini büyük bir karmaşanın içinde bulur. Eşi ile arasının bozulmasıyla birlikte kayınvalidesi, sevgilisi, sevgilisinin kocası ve çok yakın bir arkadaşı da olaya dâhil olurlar. Yüksek tempolu, bol kahkahalı bu oyunda tüm karakterler kendi yalanlarını örtbas edip işin içinden sıyrılmaya çalışır. Feydeau'nun ritmi hiç düşmeyen bu oyununda, karakterler dolambaçlı ve gizli ilişkilerini saklamak için oldukça komik yollara başvurur.

Mehmet Ergen'in yönetmenliğindeki, Savaş Aykılıç, Kerem Atabeyoğlu, Bekir Çiçekdemir, Başak Kıvılcım, Aysan Sümercan, Güliz Gençoğlu, Pelin Ermiş, Şeyla Çiçekdemir, Arzu Oş, Mert Öner'in yer aldığı oyun, ilk gösteriminden itibaren kültür merkezinin sosyal medya kanalında ücretsiz izlenebilecek.

İnci ve Kukla Cancan ile macera devam ediyor

İş Sanat'ın çocuklara özel YouTube dizisi Masamda Tiyatro Var'ın kahramanları İnci ve Cancan'nın “Hayalde Seyahat” adlı tiyatro oyunlarının hazırlığı hızla devam ediyor.

İnci ve kukla Cancan, seyrettikleri tiyatro oyunundan çok etkilenip bir tiyatro oyunu sahneye koymak isterler. Nereden başlayacaklarını bilemeyen iki kafadar, tiyatronun kapısını çalıp bir oyunu nasıl hayata geçirecekleri hakkında orada çalışanlara sorular sorarlar.

İki arkadaşın bir tiyatro oyununun yaratım aşamasına dair gerekli tüm bilgileri edindikleri, dayanışma, hayal kurmanın önemi ve çevre sorumluluğu konularında mesajlar veren Masamda Tiyatro Var, her bölümünde farklı konukları ağırlıyor.

Yiğit Sertdemir'in yönetmenliğini üstlendiği video dizisinin senaryosu, aynı zamanda İnci karakterini de canlandıran Ceyda Akel'e ait. Kukla Cancan'a ise Şirin Keskin İndere hayat veriyor. Maske ve kukla tasarımını Candan Seda Balaban'ın yaptığı video dizisinin yeni bölümleri 6 ve 20 Şubat saat 15.00'te kültür merkezinin sosyal medya kanalında yayınlanacak. Dizinin önceki bölümleri de sosyal medya kanalından izlenebilecek.

Antik sikkelerden kripto paraya uzanan sergi: ‘Zamanın Hazinesi'

Seramik sanatçısı Soner Genç'in, Antik çağlardan günümüze para örneklerini seramikten tasarlayarak bir araya getirdiği ‘Zamanın Hazinesi' başlıklı sergi Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi içerisinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'nde ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor. Sergide Antik dönem sikkelerinden Reşat altınına, erken Cumhuriyet döneminden bugünün kripto paralarına kadar geniş bir zaman dilimini kapsayan bazı para örneklerinin seramik uygulamaları yer alıyor.

Mahmut Celayir'in ‘Peykerun' sergisi İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi 19 Ocak'tan itibaren Mahmut Celayir'in ‘Peykerun' başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. 16 Nisan 2022 tarihine kadar açık kalacak sergi, Celayir'in 1970'lerden günümüze uzanan doğa manzarası üstüne temellenmiş eser üretiminin önemli bir kesitini sunarken, yerel malzemeden yola çıkarak çağdaş bir dil oluşturmanın panoramasını da çiziyor.

30 yılı aşkın sanat hayatında, doğduğu ve yaşadığı Anadolu doğasını yorumlayan puantilist eğilimli ile resimleriyle tanınan Mahmut Celayir, yeni sergisi ‘Peykerun'u şu sözlerle anlatıyor:

“Kelime olarak Zazaca taşların ötesindeki yer anlamını taşır. Buranın çok çeşitli bitki örtüsünden gelen renk ve form zenginliği bana hep büyülü kozmik bir hareketliliği hissettirdi ve arındırdı. Varoluşumuzun görsel ve düşünsel ipuçlarını bir anlamda verdi. Burada beni besleyen; organik, coşkulu ve yaşamsal bir dokuyu hep yeniden keşfetmiş gibi oldum. Peykerun zamanla benim için sanatsal sorgulamalarla yüklü; simgesel, mitik ve düşsel bir varoluş alanına dönüştü.”