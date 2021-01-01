İş Sanat Masal Tiyatrosu, klasik masalları çocuklarla buluşturuyor

3 Ocak'ta Rapunzel, 10 Ocak'ta 80 Günde Devr-i Alem, 17 Ocak'ta Uyuyan Güzel ve 24 Ocak'ta Fındıkkıran saat 15.00'ten itibaren yayında olacak.

Dünyaca ünlü klasik masalları minik sanatseverlerle buluşturmaya devam eden İş Sanat Masal Tiyatrosu, 3 Ocak'ta Rapunzel, 10 Ocak'ta 80 Günde Devr-i Alem, 17 Ocak'ta Uyuyan Güzel ve 24 Ocak'ta Fındıkkıran saat 15.00'ten itibaren yayında olacak. Lerzan Pamir'in yönetmenliğinde, Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın tarafından canlandırılan tüm masallar, İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz izlenebilir.

İş Sanat'ın ocak ayındaki diğer etkinlikleri çevrimiçi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Türk pop müziğinin ünlü ismi Erol Evgin'in sahnesini sokak müzisyenleriyle paylaştığı 'Yine de Güzeldir Yaşamak' adlı konser, yeni yılın ilk gününde sanatseverlerle buluşacak. Dilek Türkan ve Derya Türkan, unutulmaz bir repertuvarla 2 Ocak akşamı izleyici karşısına çıkacak. Yelda Bayramoğulları, Aslıhan Güngör ve Nurdan Küçükekmekçi'den oluşan Trio Patara 8 Ocak'ta sahne alacak. Şiir ve hikaye tutkunlarının yıllardır büyük bir ilgiyle takip ettiği dinleti serisinde 18 Ocak'ta Gülten Akın'ın şiirleri yer alacak. İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde düzenlenen, şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası'nın konseri 21 Ocak'ta yayında olacak. Konserin solistliğini çellist Çağ Erçağ yapacak. Uğur Önür, İsmail Çakır ve Umut Sülünoğlu 'Bu Muhabbet Bitmez' projesiyle yöresel ezgileri 16 Ocak'ta İş Sanat sahnesine taşıyacak. 'Bilal Karaman Quartet ve Ülkü Aybala Sunat' caz konseri 30 Ocak'ta gerçekleşecek.

Dünya edebiyatından klasikleri oyuncuların sesinden dinlediğimiz Okuma Tiyatrosu'nda, 6 Ocak'ta 'Peer Gynt', 13 Ocak'ta 'Antonius ve Kleopatra' yer alacak. Yazarının Sesinden serisine 4 Ocak'ta Haydar Ergülen 'İdilikler', 11 Ocak'ta İnci Aral 'Yeşil' ve 25 Ocak'ta Ethem Baran 'Döngel Dünya' eserleriyle konuk olacak. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00'ten itibaren yayımlanacak.