İş Sanat, Nisan ayı programıyla tüm sanatseverlere hitap edecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları İş Sanat Nisan programını renklendiriyor. İş Sanat'ın, İş Bankası Kumbara Fon işbirliğinde çocuklara özel olarak hazırladığı programda Semaver Kumpanya oyuncularının kukla oyunu “Nasrettin Hoca”, Murat Göksu'nun müzikli tiyatrosu “Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti” ve “Keloğlan” masal tiyatrosuna yer veriliyor.

Pandemi nedeniyle 21. sezonunu çevrimiçi sürdüren İş Sanat'ın Camerata Saygun ile başlayacak olan Nisan programı klasik Türk müziğinin genç sesi Yaprak Sayar'ın kültür merkezine özel hazırladığı bir repertuvarla devam edecek. Ferya Öney, hareketli türkülerle renklendirdiği konseriyle kültür merkezinin Nisan ayı programında yer alacak. Jazzİstanbul albümüyle tanıdığımız Jülide Özçelik, Dünya Caz Günü'nde kendi şarkılarının yanı sıra caz müziğiyle harmanladığı türküleri söyleyecek. Camerata Saygun'un yanı sıra Nisan programının diğer klasik konserleri ise orkestra şefi Batuhan Uzgören yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası, Anadolu Nefesli Beşlisi olacak. İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz kaydedilen tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise 15.00'te yayınlanacak. Tüm etkinlikler ilk gösterim tarihlerinden itibaren, İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalında ve internet sitesinde izlenebilecek.

Feryal Öney'den hareketli türküler

Kültür merkezinin Nisan ayı konukları arasında yer alan Feryal Öney'in konserinin ilk gösterimi 17 Nisan Cumartesi saat 20.30'da yayında olacak. Konserde “Arzu Kızım”, “İp Attım” ve “Bozatlı Hızır”ın da yer aldığı hareketli halk türkülerinden oluşan bir repertuvar, dinleyicinin beğenisine sunulacak.

Yaprak Sayar'dan “Hayat Bazen Tatlıdır”

Klasik Türk müziğinin unutulmaz eserleri Yaprak Sayar ile İş Sanat sahnesinde ses bulacak. Türk müziğinin makamsal kimliğini, batı müziğinin ritmi ve armonisi ile buluşturan Sayar, aralarında ”Açılır Goncagül Yar”, “Kara Kız Kantosu” ve “Hayat Bazen Tatlıdır” şarkılarının da bulunduğu özel bir repertuvar ile izleyicileriyle buluşacak. Konser ilk gösterim tarihi 3 Nisan Cumartesi saat 20.30'dan itibaren kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında ve internet sitesinde izlenebilecek.

Kültür merkezi, Dünya Caz Günü'nü Jülide Özçelik ile kutluyor. Ediz Hafızoğlu, Ercüment Orkut, Cem Tuncer ve Volkan Hürsever ile aynı sahneyi paylaşan Özçelik, kendi şarkılarının yanı sıra caz ile harmanladığı türküleri de söyleyecek. Konser, ilk gösterim tarihi 30 Nisan'dan itibaren yayında olacak.

Flütte Cem Önertürk, obuada Ufuk Soygürbüz, klarnette Kıvanç Fındıklı, fagotta Ozan Evruk ve kornoda Hüseyin Uçar'ın oluşturduğu Anadolu Nefesli Beşlisi, geleneksel müzik kültürümüzün ezgilerini modern batı enstrümanları ile kültür merkezinin sahnesinde buluşturuyor. Anadolu'nun çok sesliliğini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan topluluk bu konserde, bu yıl 100. yaşı kutlanan Astor Piazzola'nın “Fugatta” eserinin yanı sıra Jacques Ibert, György Ligeti'nin ve Ferit Tüzün'ün eserlerini de seslendirecek. Konser, ilk gösterim tarihi olan 21 Nisan'dan itibaren yayında olacak.

Milli Reasürans Oda Orkestrası'nın Nisan konseri orkestra şefi Batuhan Uzgören yönetiminde gerçekleşecek. Antonio Vivaldi'nin ölümsüz eseri “Dört Mevsim Keman Konçertosu”nun seslendirileceği konserin solisti keman sanatçısı Can Özhan olacak. Konser 9 Nisan Cuma 20.30'dan itibaren yayında olacak.

Keman sanatçısı Prof. Nuri İyicil tarafından 2005 yılında kurulan Camerata Saygun'un, başkemancılığını Mehmet Yasemin üstleniyor. Topluluk, 1 Nisan'daki konserinde, Edward Grieg, Antonin Dvorak, Edward Elgar ve Alexander Borodin'in eserlerini seslendirecek. Konser ilk gösterim tarihinden itibaren yayında olacak.

Müzik ve edebiyatın iç içe geçtiği dinleti serisinde bu ay Sabahattin Ali hikayeleri yer alacak. Atilla Birkiye'nin hazırladığı, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı dinletide Sabahattin Ali'nin Hanende Melek, Gramofon Avrat, Hasanboğuldu öyküleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendirilecek. “Gece Kapladı Her Yeri” başlıklı dinleti, ilk gösteriminin yapılacağı 19 Nisan saat 20.30'dan itibaren erişime açık olacak.

“Provadan İzle” Semaver Kumpanya oyuncularının yorumladığı Semaver ve Kumpanya eseri ile devam ediyor. Bir okuma provası düzeninde gerçekleşen, Sait Faik Abasıyanık'ın öykülerinden uyarlanan oyunun yönetmeni Işıl Kasağoğlu olacak. Aralarında Serkan Keskin, Taner Ölmez ve Sezin Bozacı'nın da yer aldığı “Semaver ve Kumpanya” 7 Nisan'da ilk gösterimini gerçekleştirecek.

Gogol ve Shakespeare Okuma Tiyatrosu'nda

Tiyatro oyunlarından bölümlerin seslendirildiği “İş Sanat Okuma Tiyatrosu” yeni eserler ile devam ediyor. 14 Nisan'da Nikolay Gogol'un “Müfettiş”, 28 Nisan'da William Shakespeare'in “Aşkın Emeği Boşuna” oyunları izleyicisi ile buluşacak. Etkinlikler ilk gösterim tarihinden itibaren erişime açık olacak.

Usta kalemlerin, kitaplarından okudukları bölümlerle “Yazarının Sesinden” serisi bu ayki konuklarını ağırlıyor. 5 Nisan'da Nilgün Öneş “Ağlamak Yok”, 12 Nisan'da Mehmet Erte “Bakışın Kirlettiği Ayna” ve 26 Nisan'da Sezgin Kaymaz “Kün” adlı eserleriyle izleyicilerin karşısında olacak.

Klasik dünya masalları Lerzan Pamir'in yönetmenliğinde, Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın'ın canlandırmalarıyla her pazar 15.00'te İş Sanat Masal Tiyatrosu'nda masal severlerle buluşuyor. 4 Nisan'da Kral ile Zila, 11 Nisan'da Peter Pan 18 Nisan'da Alis Harikalar Diyarında, 25 Nisan'da Mutluluk Sihri çocukları yepyeni maceralara davet ediyor.

Nisan Ayı programı:

1 Nisan 2021 Perşembe saat: 20.30

Camerata Saygun Orkestrası

Mehmet Yasemin konzertmeister

3 Nisan 2021 Cumartesi saat: 20.30

Yaprak Sayar Konseri

Erman Türkeli - Piyano

Murat Süngü - Çello

Umut Hoşgör - Keman

Turgut Özüfler- Kanun

Şentürk Öztaş - Bas Gitar

Furkan Resuloğlu - Tanbur

Mehmet Akatay - Perküsyon / Ritm

4 Nisan 2021 Pazar saat: 15.30

İş Sanat Masal Tiyatrosu / Kral ile Zila

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın - oyuncu

5 Nisan 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Nilgün Öneş / Ağlamak Yok

7 Nisan 2021 Çarşamba saat: 20.30

Provadan İzle

Semaver ve Kumpanya

9 Nisan 2021 Cuma saat: 20.30

Milli Reasürans Oda Orkestrası

Batuhan Uzgören şef

Can Özhan keman

11 Nisan 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu / Peter Pan

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın - oyuncu

12 Nisan 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Mehmet Erte / Bakışın Kirlettiği Ayna

14 Nisan 2021 Çarşamba saat: 20.30

İş Sanat Okuma Tiyatrosu

Nikolay Gogol / Müfettiş

17 Nisan 2021 Cumartesi saat: 20.30

Feryal Öney

Ayhan Akkaya - Elektro Kontrbas

Turgay Özkurt - Klarnet, Saksafon

Mehmed Mert Baycan - Perküsyon

Kutay Özcan - Bağlama

Cansun Küçüktürk - Elektro Gitar

18 Nisan Pazar 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu / Alis Harikalar Diyarında

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın - oyuncu

19 Nisan 2021 Pazartesi saat: 20.30

Sabahattin Ali Hikâye Dinletisi

Gece Kapladı Her Yeri

Atilla Birkiye - metni düzenleyen

Serdar Yalçın - müzik yönetmeni

Mehmet Birkiye - sahneye uyarlayan

Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek - seslendirenler

21 Nisan 2021 Çarşamba saat: 20.30

Anadolu Nefesli Beşlisi

Cem Önertürk - Flüt

Ufuk Soygürbüz - Obua

Kıvanç Fındıklı - Klarnet

Ozan Evruk - Fagot

Hüseyin Uçar - Korno

23 Nisan 2021 Cuma Saat : 11.00, 13.00, 15.00

Semaver Kumpanya - Nasrettin Hoca

Murat Göksu - Çocuklar için Öylesine Bir Dinleti

İş Sanat Masal Tiyatrosu - Keloğlan

25 Nisan 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu / Mutluluk Sihri

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın - oyuncu

26 Nisan 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Sezgin Kaymaz / Kün

28 Nisan 2021 Çarşamba saat: 20.30

İş Sanat Okuma Tiyatrosu

William Shakespeare / Aşkın Emeği Boşuna

30 Nisan 2021 Cuma saat: 20.30

Jülide Özçelik / Dünya Caz Günü konseri

Cem Tuncer - Gitar

Ercüment Orkut - Piyano

Volkan Hürsever - Kontrbas

Ediz Hafızoğlu - Davul