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İş Sanat 'Parlayan Yıldızları' konserlerini tamamladı

İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserleri tamamlandı.

Genç müzisyenlere sahne deneyimi sunmak ve kariyerlerinin başında destek olmak amacıyla gerçekleştirilen Parlayan Yıldızları'nın sezon boyunca süren performanslarının ardından Meriç Soylu Ödülleri de sahiplerini buldu.



Pandemi nedeniyle 2019-2020 sezonunda ara verilen İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserleri Mayıs ayında tamamlandı. Genç müzisyenlere sahne deneyimi sunmak ve kariyerlerinin başında destek olmak amacıyla gerçekleştirilen Parlayan Yıldızları'nın sezon boyunca süren performanslarının ardından Meriç Soylu Ödülleri de sahiplerini buldu. 2012 yılında hayatını kaybeden İş Sanat Yönetmeni Meriç Soylu'nun adına ailesinin düzenlediği ödüllerde birincilik genç piyanist Salih Haşim Aktaş'ın oldu. İkincilik ödülü İlke Işı Tuncer'e (keman) verildi. Beliz Güney (viyolonsel) üçüncülük ödülünün sahibi olurken, Alpay Jan İnkılap (keman) ve Ecmel Neva Bildik (keman) mansiyon ödülü kazandı.

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