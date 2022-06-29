İş Sanat sezonu 'Cuma İş Çıkışı'nda Göksel konseri ile tamamlıyor

İş Sanat, 'Cuma İş Çıkışı' konserleriyle başladığı 22. sezonunu, 1 Temmuz'da Göksel konseriyle tamamlayacak.

İş Sanat, 'Cuma İş Çıkışı' konserleriyle başladığı 22. sezonunu, 1 Temmuz'da Göksel konseriyle kapatıyor. Konserde, Türkçe pop müziğin sevilen sesi Göksel sahnede olacak. İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde saat 18.00'de DJ performansı ile başlayacak etkinlik 18.30'da konserle devam edecek. Cuma İş Çıkışı konserleri yeni isimlerle gelecek sezonda da seyircisiyle buluşacak.