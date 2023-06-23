İş Sanat, sezonun önemli konserlerini bayramda izleyicilerle buluşturuyor

Eylül ayında Cuma İş Çıkışı konserleriyle izleyicileriyle bir araya gelen İş Sanat'ın 23. sezonu boyunca sahnelenen tüm konserler izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Her yaştan sanatseverin beğenisine sunduğu etkinliklerine yaz boyu farklı şehirler ve sürpriz programla devam eden İş Sanat, sezonun etkileyici konserlerini bayramın coşkusuyla birleştirip video paylaşım platformu kanalında sevenleriyle buluşturuyor.

Nükhet Duru'dan caz, Kadın Ozanlar'dan türküler

Türk pop müziğine adını altın harflerle yazdıran Nükhet Duru'nun, ülkemizin önemli caz müzisyenleri ile sahne aldığı “Nünü Caz Söylüyor” isimli konseri ve Türk halk müziğinin üç güçlü sesi Feryal Öney, Ayfer Vardar ve Elif Buse Doğan'ın yer aldığı, nesilden nesile aktarılan türkülerin seslendirildiği “Kadın Ozanlar” başlıklı konserinin bir bölümü, İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalında yayınlanacak.

Jaga Jazzist ile elektronik ve caz müziğin ahengi

Dünyada geniş kitlelere ulaşan, progressive müzik denince akıllara ilk gelen gruplardan Jaga Jazzist, elektronik ile caz müziğinin uyumunu dinleyicilerin beğenisine sundu.

Sahne performansı ve enstrümanlarının akıcı diliyle izleyenlerden alkış toplayan Jaga Jazzist'in performansının bir bölümü video paylaşım platformundan ücretsiz izlenebilecek.

Tiflis Senfoni Orkestrası ile Şefika Kutluer buluşması

Besteci ve orkestra şefi Vakhtang Kakhidze yönetimindeki Tiflis Senfoni Orkestrası, ülkemizin önemli temsilcilerinden, flüt sanatçısı Şefika Kutluer'le birlikte Aralık ayında verdikleri konserde dinleyicilerden tam not almıştı. Wolfgang Amadeus Mozart'tan Antonin Dvorak'a uzanan bir repertuvara sahip konserin bir bölümü, kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalından izlenebilecek.

Salvatore Adamo'dan şarkılar

"Her Yerde Kar Var", “Karlar Düşer”, “Sen Sevme Beni” şarkılarının orijinallerinin sahibi Salvatore Adamo, uzun bir aradan sonra seyircisiyle bu sezon İş Kuleleri Salonu'nda buluştu.

Fransızca albümleri dünya çapında 100 milyonu aşkın satışa ulaşan, şarkıları 1960'lı yıllarda Türkçe'ye uyarlanarak günümüze kadar ulaşmayı başaran Adamo'nun, şarkılarını Türkçe de söyleyerek sevenlerine sürpriz bir gece yaşattığı bu buluşmanın özel anları, kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında izleyicileriyle buluşuyor.

Grammy ödüllü orkestra şefi Tonu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası'nın yaşayan önemli çağdaş müzik bestecilerinden Arvo Part'ın eserlerini seslendirdiği konser, video paylaşım platformundan izlenebiliyor.

Ünlü caz kontrbasçı Renaud Garcia-Fons'un geleneksel Türk müziğinin önemli isimleri Serkan Halili ve Derya Türkan ile hazırladığı “Le Souffle de Cordes- Tellerin Nefesi” konserinin bir bölümü, 28 Haziran'dan itibaren video paylaşım platformundan izleyicilerle buluşuyor.

Türkiye'nin önde gelen caz müzisyenleri Sabri Tuluğ Tırpan, Hamdi Akatay, Cenk Erdoğan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem'den oluşan cazın ‘rüya takımı' Almagest Quintet, ünlü trompetçi Nils Petter Molvaer ile bir araya gelerek, İş Sanat'ın sezon programında seyirciye yeni bir müzik deneyimi sundular. Molvaer ve Almagest Quintet'in ilk kez bir araya geldiği bu konser 29 Haziran Perşembe saat 20:30'da, İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalında izlenebilecek.

İş Sanat'ın kapanış konserinde bu sezon çellist Mario Brunello ile Venedik Barok Orkestrası bulunuyordu. Barok dönemin güzel eserlerini yine o dönemin enstrümanları ile yorumlayan İtalya'nın ünlü barok topluluğu Venedik Barok Orkestrası ve Mario Brunello'nun yer aldığı kapanış konserinden bir bölüm ise 1 Temmuz'dan itibaren müzikseverlerle video paylaşım platformunda buluşacak.

Cemal Süreya'dan Sabahattin Ali'ye uzanan dinletiler

Edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin müzik ile birleştiği dinletiler, Ümit Yaşar Oğuzcan, Cemal Süreya, İlhan Berk, Melih Cevdet Anday şiirlerinin yanı sıra, Tarık Dursun K. ve Sabahattin Ali hikâyeleriyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sabahattin Ali'nin “Bu Dünya Böyledir İşte”, Behçet Necatigil'in “Şimdi Uzak Yakın”, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın “Önce Aşk Vardı” başlıklı dinletilerinin yanı sıra, geçtiğimiz sezonun beğeni toplayan dinletileri de İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

23. sezonda ilk kez sahnelenen, Tarık Dursun K. hikâyelerinden oluşan “Anısı Kalır”, sezonda ilk kez sahnelenen ve İlhan Berk şiirlerinden derlenen “Sen Gel Bizi Yeni Vakitlere Çıkar”, Cemal Süreya'nın sevilen şiirlerinin seslendirildiği “Gurbet Yavrum Garba Düşmektir” dinletisi 30 Haziran'da, Melih Cevdet Anday şiirlerinden oluşan “Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları” dinletisi ise 10 Temmuz'da kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında yayında olacak.