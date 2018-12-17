İş, sanat ve eğitim dünyası buluştu

İstanbul Alman Lisesi'nin 150. yıl kutlaması bir çok önemli ismi bir araya getirdi.

İstanbul Alman Lisesi'nin 150'nci yılı geçtiğimiz akşam düzenlenen bir geceyle kutlandı. Geceye iş, sanat ve eğitim dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Alman Liseliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Hacıpaşalıoğlu ve Alman Lisesi İdare Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Cin'in ev sahipliğinde gerçekleşen geceye 600 özel davetli katılırken, gecenin sunuculuğunu bir Alman televizyon kanalının sunucusu Nazan Eckes üstlendi.

Davete özel hazırlanan 150 yılda 150 biyografinin ilki Bülent Eczacıbaşı için basıldı. Sınırlı sayıda basılan kitabın ilk örneği, Alman Lisesi 150. yıl proje koordinatörü Serhat Hacıpaşalıoğlu tarafından, Bülent Eczacıbaşı'na takdim edildi. Eczacıbaşı; “Bu akşam geçmişte örneği olmayan bir organizasyonda bir araya geldik. Hepinize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Erol Evgin ve iş dünyası Korosu

Alman Lisesi mezunu ünlü besteci Melih Kibar, Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin'in seslendirdiği; “İşte Öyle Bir şey”, “Sevdan Olmasa”, “Hep Böyle Kal” gibi hep bir ağızdan söylenen şarkılarıyla anıldı. Yakın dostuna duyduğu özlemi Cahit Sıtkı Tarancı'nın “Gitti gelmez bahar yeli, şarkılar yarıda kaldı” mısralarıyla dile getiren Evgin'e, “Söyle Canım” isimli şarkıda; Bülent Eczacıbaşı, Cüneyd Zapsu, Kaan Terzioğlu, Erdal Bahçıvan ve Steven Young gibi isimlerden oluşan iş dünyası korosu eşlik etti.

İstanbul Alman Lisesi'nden çıkan dünya yıldızı Serhat, özel bir şovla konukların karşısına geçti. Gece için Paris'ten gelen 10 dansçısının eşlik ettiği sanatçı, sahnede Dolce Gabbana'nın hazırladığı kostümü kullandı. Je M'adore, Chocolate Flavour, Total Disguise isimli şarkılarını söyleyen Serhat, Total Disguise şarkısında Chantal Hartmann ile düet yaptı ve Almanca düet yapan ilk Türk şarkıcı oldu.